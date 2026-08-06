Vuelve una leyenda de la cumbia: Grupo Sombras y Daniel Agostini se reúnen después de 30 años Tras tres décadas de espera, la formación más icónica de la cumbia argentina vuelve a los escenarios para celebrar el aniversario de un disco que marcó una época, "Boquita de caramelo". Agregar C5N en









La formación original de Grupo Sombras, otra vez arriba de los escenarios.

La noticia que los fanáticos de la música tropical esperaban desde hace décadas finalmente se confirmó: Grupo Sombras y Daniel Agostini anunciaron su vuelta oficial a los escenarios. A través de un video compartido en sus redes sociales, el cantante y los integrantes de la mítica banda revelaron que volverán a juntarse para revivir la "época dorada" de la cumbia de los años 90.

El motivo central de esta esperada reunión es la celebración de las tres décadas del lanzamiento de Boquita de caramelo, el álbum que catapultó al grupo al estrellato nacional. Con Daniel Agostini como la voz que los llevó a ser un fenómeno masivo, aquel éxito musical dejó clásicos inolvidables como La Ventanita, que hoy siguen vigentes tanto en las viejas como en las nuevas generaciones que continúan disfrutando de su legado romántico.

"Boquita de caramelo", el disco más vendido de la movida tropical. El escenario elegido para este reencuentro histórico no podía ser otro que el Teatro Gran Rex, el mismo lugar donde se presentaron hace 30 años. La cita está pactada para el próximo 21 de octubre, y la expectativa es tan alta que los fanáticos ya han colmado las redes con mensajes celebrando el anuncio, llegando incluso a pedir que la banda se traslade a estadios de mayor capacidad como el Movistar Arena.

Los interesados en conseguir un lugar para esta noche única agotaron las entradas de la primera función en cuestión de minutos. Ante la enorme demanda, los organizadores anunciaron una segunda fecha para el mismo día a las 18:30, cuyos tickets ya se encuentran a la venta.

Este regreso se terminó de gestar luego de que la banda participara recientemente en una fiesta del proyecto de cumbia Sin Miedo, lo que terminó de concretar el regreso de Agostini junto a la histórica formación liderada por Pascual Benítez. Aunque por diferentes problemas legales el video del reencuentro aún no salió en las redes, el recital en el Gran Rex será otra oportunidad para que los fanáticos revivan a una de las bandas de cumbia más grandes del país.

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