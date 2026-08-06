IR A
IR A

Vuelve una leyenda de la cumbia: Grupo Sombras y Daniel Agostini se reúnen después de 30 años

Tras tres décadas de espera, la formación más icónica de la cumbia argentina vuelve a los escenarios para celebrar el aniversario de un disco que marcó una época, "Boquita de caramelo".

La formación original de Grupo Sombras

La formación original de Grupo Sombras, otra vez arriba de los escenarios.

La noticia que los fanáticos de la música tropical esperaban desde hace décadas finalmente se confirmó: Grupo Sombras y Daniel Agostini anunciaron su vuelta oficial a los escenarios. A través de un video compartido en sus redes sociales, el cantante y los integrantes de la mítica banda revelaron que volverán a juntarse para revivir la "época dorada" de la cumbia de los años 90.

Yerba Brava, la banda que creó el himno del Mundial.
Te puede interesar:

La historia de La cumbia de los trapos, el himno de Yerba Brava que suena en el Mundial 2026 con cada gol de la Selección

El motivo central de esta esperada reunión es la celebración de las tres décadas del lanzamiento de Boquita de caramelo, el álbum que catapultó al grupo al estrellato nacional. Con Daniel Agostini como la voz que los llevó a ser un fenómeno masivo, aquel éxito musical dejó clásicos inolvidables como La Ventanita, que hoy siguen vigentes tanto en las viejas como en las nuevas generaciones que continúan disfrutando de su legado romántico.

"Boquita de caramelo", el disco más vendido de la movida tropical.

El escenario elegido para este reencuentro histórico no podía ser otro que el Teatro Gran Rex, el mismo lugar donde se presentaron hace 30 años. La cita está pactada para el próximo 21 de octubre, y la expectativa es tan alta que los fanáticos ya han colmado las redes con mensajes celebrando el anuncio, llegando incluso a pedir que la banda se traslade a estadios de mayor capacidad como el Movistar Arena.

Los interesados en conseguir un lugar para esta noche única agotaron las entradas de la primera función en cuestión de minutos. Ante la enorme demanda, los organizadores anunciaron una segunda fecha para el mismo día a las 18:30, cuyos tickets ya se encuentran a la venta.

Este regreso se terminó de gestar luego de que la banda participara recientemente en una fiesta del proyecto de cumbia Sin Miedo, lo que terminó de concretar el regreso de Agostini junto a la histórica formación liderada por Pascual Benítez. Aunque por diferentes problemas legales el video del reencuentro aún no salió en las redes, el recital en el Gran Rex será otra oportunidad para que los fanáticos revivan a una de las bandas de cumbia más grandes del país.

Mirá el anuncio del retorno del Grupo Sombras a la calle Corrientes

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cantante fue visto nervioso en un video.

Escándalo: un famoso cantante fue grabado a los gritos tras la suspensión de su vuelo

La separación entre la cantante y el artista cordobés suma capítulos.

El dramático momento que está viviendo Luck Ra tras la separación con La Joaqui: "Me estoy apagando"

Una influencer muy conocida salió a respaldar a su amiga.

"Te metiste con una embarazada, mosquita muerta": infernal dardo contra Tuli Acosta

La separación se terminó de definir durante un viaje de Luck Ra a Madrid,

Tuli Acosta tomó una decisión extrema tras el escándalo de Luck Ra y La Joaqui

Esa compra le generó a Luck Ra la sensación de que la relación avanzaba a un ritmo que no coincidía con sus expectativas. 

Se supo cuál fue la compra que rompió la relación entre Luck Ra y La Joaqui

La Joaqui en la grabación del video de Te vi, junto a Callejero Fino. 
play

"Ya no te hago falta": La Joaqui presentó su nueva canción, ¿con un palito para Luck Ra?

últimas noticias

Las modificaciones para el régimen de desalojos afectarían seriamente a los inquilinos en el contexto de crisis y recesión. 

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

Hace 3 horas
La Ley de Manejo del Fuego se mantiene sin cambios.

El Gobierno retiró los cambios a la Ley de Manejo del Fuego: qué decía el proyecto

Hace 3 horas
El Senado de la Nación durante la sesión en la que se debatió la Ley de Inviolabilidad de propiedad privada. 

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Senado aprobó los cambios ante futuras expropiaciones

Hace 3 horas
El Senado aprobó una versión recortada del proyecto original.

El Gobierno tampoco pudo con la Ley de Fuego: solo aprobó desalojos y expropiaciones

Hace 3 horas
El bonaerense de 23 años se tomó con humor el mal trago.

Colapinto sufrió un robo en Italia durante sus vacaciones: "Ni la matera dejaron"

Hace 5 horas