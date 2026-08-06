7 de agosto de 2026 Inicio
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"Los argentinos van a seguir ahorrando en dólares por un tiempo", aseguró Santiago Bausili

El presidente del Banco Central descartó la eliminación del cepo a las empresas y advirtió sobre la necesidad de ofrecer alternativas locales para captar esas divisas.

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Santiago Bausili

Santiago Bausili, presidente del BCRA.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, afirmó este jueves que "los argentinos van a seguir ahorrando en dólares por un tiempo". Además, el funcionario descartó la eliminación de las restricciones cambiarias para las empresas durante la presentación oficial del Informe de Política Monetaria (IPOM).

La divisa se mantuvo por encima de $1.500.
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Bausili fundamentó la continuidad de las normas sobre créditos en moneda extranjera en la conducta histórica del público. "Los argentinos ahorran en dólares y creo que van a seguir ahorrando en dólares por un tiempo; no sé por cuánto tiempo", señaló ante la prensa.

A su vez, el titular de la autoridad monetaria remarcó la importancia de generar incentivos para retener esos capitales en la plaza financiera nacional. "Mientras no le proveamos la forma de canalizar ese ahorro en instrumentos en el sistema financiero doméstico, lo van a llevar a otro sistema financiero. Y eso no nos conviene como país. A nosotros nos conviene que la Argentina haya más inversión y para eso tiene que canalizarse a algún tipo de ahorro o inversión", advirtió.

En relación con los retrasos en los pagos de préstamos, el titular del BCRA definió la mora como "una cuestión entre privados". Por esa razón, descartó intervenciones estatales directas y explicó: "Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos en ese sentido también. No es que tenemos una serie de pedidos de solución y no los estamos atendiendo".

REM del Banco Central: estiman que la inflación de julio fue del 2% y que el dólar superará los $1.650 a fin de año

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que fue publicado por el Banco Central, estimó que el valor del dólar alcanzará los $1.652 en diciembre de 2026. Además, calculó que la inflación de julio fue de 2%, mientras se espera el dato que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En un informe, el REM del Banco Central expuso que un relevamiento de consultoras, centros de investigación y entidades financieras arrojó que el precio del dólar se mantendrá en un promedio de $1.512 en agosto, $1.546 en septiembre, $1.577 en octubre, $1.618 en noviembre y $1.652 en diciembre. También estimó que en enero de 2027 trepará a $1.688.

En tanto, también marcó que la inflación de julio de 2025 fue de 2%, aunque el Indec informará el dato el 13 de agosto. En esta línea, señaló que será del 1,8% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.

Por otro lado, reveló una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,4% en el segundo trimestre de 2026, aunque estimó una suba del 1% en el tercer y cuarto trimestre. Además, para 2026 estimó una suba del 2,7%.

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