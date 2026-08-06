Escandalosa separación de una famosa conductora a cuatro meses de confirmar su romance

La relación llegó a su fin hace algunas semanas porque no encontraron un punto en común en sus vidas tan diferentes.

La conductora Marcela Tauro había confirmado su romance algunos meses atrás, muy feliz por volver a apostar al amor y encontrar un compañero para su atareada vida. Sin embargo, ahora se filtró que su relación terminó porque no se encontraban. Pero, ¿qué pasó realmente?

El periodista Juan Etchegoyen reveló: “En mis vacaciones me llegó el dato y ahora que estoy de vuelta voy a contar esta separación. Marcela Tauro está separada. Esto pasó hace algunas semanas, pero lo estoy contando ahora ”.

Y agregó: “La conductora de Infama y panelista de Intrusos ya no está en pareja con Leopoldo Arancibia después de aproximadamente cuatro meses de relación. No pasó nada grave, solo que estaban en tiempos distintos ”.

“Hace unos días ella decidió ponerle fin a esta relación que en su momento me había alegrado cuando di a conocer el romance y l a vimos a Marce muy bien también, pero esto llegó a su fin” , concluyó.

La Joaqui quedó en medio de la polémica tras hablar de su separación de Luck Ra en el show de Rosalía . La cantante relató el trista final con su expareja en pleno "confesionario" de la artista española, y no se lo perdonaron.

La mediática detalló aspectos de la intimidad con el cordobés en el Movistar Arena, cuando tomó el micrófono y dijo: “Un día me encontré con un príncipe azul”. Tiempo después remarcó que “Al cuarto día llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”, reveló ante el asombro del público.

Si bien al principio, hubo un sentimiento de compasión con la compostora, todo dio un giro impensado en las redes y se le volvieron en contra: “¿No era que habían terminado super bien y de mutuo acuerdo? Un día dice una cosa y al otro va a llorar a un recital.”, fue una da las frases que marcaron su contradicción.