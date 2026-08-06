Tuli Acosta tomó una decisión extrema tras el escándalo de Luck Ra y La Joaqui La artista decidió desconectarse de las redes para protegerse del impacto de los rumores, aunque reconoció que el daño ya estaba hecho. Agregar C5N en









La separación se terminó de definir durante un viaje de Luck Ra a Madrid, Redes sociales

Los rumores que la señalaban como supuesta tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui empujaron a Tuli Acosta a tomar una la decisión de bloquear el celular y se desconectó de todo el ruido mediático en cuanto comenzaron a circular las versiones. Así lo confirmó en una entrevista con Intrusos de América, donde también explicó el daño emocional que le generó la situación.

Lejos de que la estrategia resultara suficiente, la cantante reconoció que los comentarios la afectaron más de lo que esperaba. "Intenté que los rumores pasen, pero me están lastimando", confesó, dejando en claro que lo que circuló en las redes y los medios tuvo un impacto concreto en su bienestar.

Frente a las versiones que insinuaban un vínculo sentimental con Luck Ra, fue clara y declaró: "Con Luck Ra hablamos, somos amigos". También habló del estado emocional de los dos exnovios tras la ruptura: "Están sufriendo por igual. Están atravesando un duelo", aseguró. Y descartó estar comenzando una historia con alguien: "No, a nadie, estoy tranquila".

Redes sociales La compra de una casa, el motivo de la separación de Luck Ra y La Joaqui Yanina Latorre aportó nuevos detalles sobre el verdadero motivo detrás de la ruptura y señaló a un episodio concreto. Se trató de la decisión de La Joaqui de comprar una propiedad en la esquina de la casa de Luck Ra. Según relató la conductora, ese gesto hizo sentir al cantante que la relación avanzaba a un ritmo que lo superaba.

"Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar", aseguró Latorre. La proximidad de la nueva vivienda habría funcionado como un disparador que aceleró el proceso de distanciamiento entre ambos.

La separación se terminó de definir durante un viaje de Luck Ra a Madrid, donde el cantante empezó a replantearse su presente. "Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, quería ya establecerse", detalló Yanina. Según la conductora, el final no fue tranquilo ni consensuado. "Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta", concluyó, desmintiendo la versión de una ruptura en buenos términos que la propia La Joaqui había sostenido públicamente.