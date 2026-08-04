Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el último custodio que estuvo con el 10 Se trata de Martín “Chori” Domínguez, uno de los hombres encargados de la seguridad del exfutbolista en la casa de Tigre. Rotaba cada semana los turnos junto a Julio César Coria -detenido por falso testimonio- y Julio Soria. Por Agregar C5N en









Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en Tigre.

En la reanudación de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona, este martes declarará el último de los custodios que acompañó y estuvo con el Diez durante su internación domiciliaria en Tigre.

Se trata de Martín “Chori” Domínguez, uno de los hombres encargados de la seguridad del célebre futbolista que rotaba cada semana los turnos junto al detenido por falso testimonio en el primer juicio, Julio César Coria, y también con Julio Soria.

La audiencia comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, donde se espera que el hombre hable y aporte información sobre la rutina y las condiciones en las que permanecía el exdirector técnico de la Selección argentina en los días previos a su fallecimiento, el pasado 25 de noviembre de 2020.

Previo a la continuidad del segundo proceso judicial frenado por la feria judicial, el abogado de Dalma y Ganinna Maradona, Fernando Burlando confirmó que este martes se reanudarán las audiencias y que, tras las declaraciones de Domínguez, “quedan tres o cuatro personas por citar en el marco de lo que era la pocilga donde fue alojado, previo a la junta médica”, circunstancia importante “para todas las partes para, de alguna manera, para probar o no cada uno de lo que ha proyectado en sus lineamientos cada una de las partes”.

Segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes son los acusados En la causa por la muerte de Diego Maradona están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería Mariano Perroni. Todos enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena prevista va de ocho a 25 años de prisión.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso por jurados populares, aunque ese debate permanece suspendido mientras se resuelve un planteo de recusación contra la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.