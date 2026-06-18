18 de junio de 2026 Inicio
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Confesaron detalles de la intimidad de Messi cada vez que se juntaba con Maradona: "Quería..."

La expareja del campeón del mundo en 1986 describió encuentros entre los dos mejores jugadores de la historia y compartió las palabras que Diego le dedicó en su última charla.

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Sorprendió con las anécdotas que comentó en la entrevista.

Sorprendió con las anécdotas que comentó en la entrevista.

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Rocío Oliva dio a conocer por primera vez detalles del vínculo que unía a Diego Maradona con Lionel Messi y sorprendió por mostrar el lado más humano del actual capitán de la Selección. Según contó en una entrevista en LAM, el actual ídolo de la Scaloneta no ocultaba su fascinación por el Diez cada vez que se encontraban.

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La anécdota que más impactó fue una que graficó la admiración de Messi de manera casi infantil. Después de despedirse de Maradona, el rosarino salió corriendo entre la gente para volver a saludarlo. "Tengo un recuerdo de que Diego lo saludó. Le dijo 'bueno, chau, nos vemos' y después lo vemos correr a Messi entre la gente para volver a saludarlo. Y yo pensando '¡cómo si ya lo saludó!'. Pero, nada, quería estar un ratito más con él", relató Oliva.

La expareja del campeón del mundo en México 86 también describió cómo hablaba Maradona de Messi en privado. Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre qué decía Diego del rosarino, Oliva explicó que le repetía lo mismo que expresaba en público: lo consideraba "un gran jugador".

Otro de los momentos que recordó fue cuando ambos ídolos salieron casi al mismo tiempo con sus autos, generando la confusión de los fanáticos que los esperaban afuera. "La gente veía los dos autos y era algo como '¿a qué auto voy primero?'. Me acuerdo de que Diego bajó la ventanilla y empezó a interactuar con la gente", cerró.

Rocío Oliva reveló qué le dijo Maradona poco antes de morir

Rocío Oliva estuvo en pareja con Diego Maradona durante ocho años, atravesando varias idas y vueltas hasta una separación definitiva que tuvo bastante exposición mediática. Sin embargo, según ella misma comentó en una entrevista a fines de 2025, el Diez no le guardó rencor y la última conversación que tuvieron fue especialmente importante.

"No me la olvido más, fue muy linda", describió al recordar ese último diálogo. Las palabras que Maradona le dedicó antes de morir fueron un deseo genuino para su futuro: "Deseo que formes una familia muy linda, que te puedas casar, tener tus hijos, tener tu marido, y que seas muy feliz, porque sos una gran mujer y te lo mereces".

Oliva también se refirió a por qué no tuvo hijos con él durante los años que estuvieron juntos. "Yo era joven, tenía otros proyectos y él ya estaba grande. Yo sí quería, pero más adelante. Y me decía ¿cuándo? No hay más adelante...", explicó, dejando ver que esa era una conversación que tenían a menudo entre ellos y que Diego insistía en que el tiempo pasaba más rápido de lo que ella creía.

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