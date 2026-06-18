Confesaron detalles de la intimidad de Messi cada vez que se juntaba con Maradona: "Quería..." La expareja del campeón del mundo en 1986 describió encuentros entre los dos mejores jugadores de la historia y compartió las palabras que Diego le dedicó en su última charla. Por Agregar C5N en









Sorprendió con las anécdotas que comentó en la entrevista. Redes sociales

Rocío Oliva dio a conocer por primera vez detalles del vínculo que unía a Diego Maradona con Lionel Messi y sorprendió por mostrar el lado más humano del actual capitán de la Selección. Según contó en una entrevista en LAM, el actual ídolo de la Scaloneta no ocultaba su fascinación por el Diez cada vez que se encontraban.

La anécdota que más impactó fue una que graficó la admiración de Messi de manera casi infantil. Después de despedirse de Maradona, el rosarino salió corriendo entre la gente para volver a saludarlo. "Tengo un recuerdo de que Diego lo saludó. Le dijo 'bueno, chau, nos vemos' y después lo vemos correr a Messi entre la gente para volver a saludarlo. Y yo pensando '¡cómo si ya lo saludó!'. Pero, nada, quería estar un ratito más con él", relató Oliva.

La expareja del campeón del mundo en México 86 también describió cómo hablaba Maradona de Messi en privado. Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre qué decía Diego del rosarino, Oliva explicó que le repetía lo mismo que expresaba en público: lo consideraba "un gran jugador".

Otro de los momentos que recordó fue cuando ambos ídolos salieron casi al mismo tiempo con sus autos, generando la confusión de los fanáticos que los esperaban afuera. "La gente veía los dos autos y era algo como '¿a qué auto voy primero?'. Me acuerdo de que Diego bajó la ventanilla y empezó a interactuar con la gente", cerró.

Redes sociales Rocío Oliva reveló qué le dijo Maradona poco antes de morir Rocío Oliva estuvo en pareja con Diego Maradona durante ocho años, atravesando varias idas y vueltas hasta una separación definitiva que tuvo bastante exposición mediática. Sin embargo, según ella misma comentó en una entrevista a fines de 2025, el Diez no le guardó rencor y la última conversación que tuvieron fue especialmente importante.