Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de agosto El oficial minorista cotizó a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación. El tipo de cambio cerró julio con un alza acumulada de $10 e inició agosto con cierta inestabilidad. Por su parte, el dólar mayorista marcó su tercera suba al hilo. Por Agregar C5N en









La divisa se mantuvo por encima de $1.500. Pexels

El dólar oficial minorista cotizó este jueves a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación luego de una rueda de miércoles donde subió $5 y un inicio de semana con racha alcista. El tipo de cambio había cerrado julio con un suba acumulada de $10, mes donde el Gobierno recibió el respaldo del modelo económico con la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Kristalina Georgieva junto a Luis Caputo. Prensa Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El miércoles se registró la sexta jornada consecutiva de compra de divisas y logró superar los u$s50.000 millones en reservas internacionales brutas. Con un saldo de u$s50.059 millones, las tenencias alcanzaron su punto máximo en lo que va de la gestión de Javier Milei y se posicionaron en el nivel más elevado desde septiembre de 2019.

El salto diario de u$s417 millones no respondió exclusivamente a la intervención directa en el mercado de cambios, dado que el organismo adquirió apenas u$s8 millones en la jornada bursátil. Según explicó Ámbito, el factor determinante para quebrar el techo de los 50.000 millones fue la fuerte suba de la cotización del oro, cuya valorización internacional potenció el stock total de divisas.