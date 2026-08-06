7 de agosto de 2026 Inicio
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Axel Kicillof celebró la marcha atrás del Gobierno con la Ley de Tierras: "Milei quiere vender nuestro territorio"

El gobernador bonaerense cuestionó la iniciativa del Gobierno y destacó el retiro del capítulo sobre la extranjerización de tierras. "Ningún artículo de la ley que impulsa Milei representa los intereses del país", advirtió.

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Axel Kicillof asistió a la movilización en el Congreso.

Axel Kicillof asistió a la movilización en el Congreso.

X (@Kicillofok)
El gobernador bonaerense.
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En la red social X, Kicillof se refirió a la marcha atrás de la administración libertaria sobre el capítulo III del proyecto, después de una serie de negociaciones del Gobierno con los bloques aliados: "El Gobierno nacional pensaba que iba a poder avanzar con la entrega de nuestra soberanía pero se encontró una vez más con la reacción de todo un pueblo que sabe lo que hay detrás de este proyecto nefasto".

"Ningún artículo de la ley que impulsa Milei representa los intereses del país, sino todo lo contrario: quieren vender nuestro territorio. Por más que repriman para que la gente no se exprese, nuestro pueblo va a seguir defendiendo lo que nos pertenece porque la Patria no se vende", aseveró en esta línea.

La publicación de Axel Kicillof.

La publicación de Axel Kicillof.

La marcha a la que asistió el gobernante bonaerense estuvo marcada por la represión en las inmediaciones del Congreso, donde las fuerzas de seguridad utilizaron carros hidrantes y balas de goma para intentar dispersar a los manifestantes que protestaban contra el proyecto elaborado por el Gobierno.

Los primeros incidentes se dieron alrededor de las 17, cuando manifestantes derribaron una valla frente al Congreso y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes con gases lacrimógenos y balas de goma. En pocos minutos, la movilización pacífica se transformó en un escenario de máxima tensión, con sirenas, estruendos y humo sobre la Plaza del Congreso.

Federico Sturzenegger lamentó el fracaso de la Ley de Tierras

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se pronunció este jueves por primera vez luego del fracaso político de La Libertad Avanza (LLA) por el fracaso de la Ley de Tierras, capítulo que tuvo ser retirado del proyecto madre por no contar los votos para su aprobación. "Era elegir entre el miedo y la prosperidad", señaló.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el funcionario, que venía de recibir un duro revés por la desregulación del servicio de prácticos en los puertos, aprovechó un mensaje del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, para reabrir el debate sobre el impacto que, a su juicio, hubiera tenido la iniciativa en la llegada de inversiones.

"Hubiera permitido derramar prosperidad en todo el país", lamentó Sturzenegger en defensa al capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que elevaba el tope para la compra de terrenos por parte de capitales extranjeros.

Dorrego había informado que la provincia llegó un acuerdo con la empresa Vicuña por un aporte de u$s250 millones para la San Juan. "Un hecho histórico para San Juan: firmamos un acuerdo con Vicuña por u$s250 millones; un aporte único, no reembolsable, ni compensable", escribió, previo a sostener que el convenio fue el resultado de más de un año y medio de gestiones y que permitirá financiar obras de infraestructura, generar empleo y potenciar el crecimiento económico de la provincia.

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