Candela Arizaga aseguró que tuvo "un brote psicótico" y desligó de culpa a Facundo Moyano

La joven, junto a un nuevo equipo de abogados, aportó precisiones en la Fiscalía sobre las horas previas al episodio en Belgrano. A su vez, pidió el cese de las medidas de restricción contra el exdiputado. "Espero verlo pronto a Facundo", expresó ante la prensa.

Candela Arizaga se presentó este jueves en la fiscalía para ampliar su declaración. Con un nuevo cuerpo de abogados y ya recuperada, la joven enfrentó a la prensa luego de ampliar su testimonio ante la Justicia y manifestó que aportó precisiones sobre las horas previas al episodio ocurrido en Belgrano, cuando fue encontrada corriendo por la calle tras haber estado con el exdiputado Facundo Moyano.

La fiscalía rechazó el pedido de Pity Álvarez para suspender el juicio en su contra por homicidio

"Estoy acá para contar lo que pasó y que se sepa la verdad”, dijo brevemente antes de retirarse del edificio judicial. Asimismo, la modelo de 23 años dijo que sufrió un “brote psicótico” , negó que el sindicalista haya ejercido violencia contra ella y solicitó que le levantaran la orden restricción que cae sobre el sindicalista.

En cuanto a lo ocurrido en la madrugada del martes, insistió en que “ no hubo violencia ” y resaltó además no haberse podido comunicar con Moyano por la prohibición de acercamiento. “Tuve un brote lamentablemente. Lo voy a trabar de acá en adelante para estar bien. Es un tema psicológico ”, expresó la joven.

Ante la insistencia de la prensa, Arizaga fue enfática y desligó de toda responsabilidad a su pareja: “Esto se debe a varias cosas que atravesé psicológicamente. De hecho , yo pedí que se levantara la restricción . Espero verlo pronto. Quiero aclarar que el problema nunca fue con él. Yo tuve un brote psicótico, chicos. Si se fijan en las imágenes de las cámaras, yo huía de todo el mundo. Había hasta un policía corriéndome y me asusté”, agregó.

Por último, llevó tranquilidad respecto al estado de su mascota Mafia, el perro que le había regalado L-Gante cuando fueron pareja: “Está muy bien. Está en Rosario. Gracias a Dios, no le pasó nada” .

Arizaga llegó alrededor de las 14 acompañada por su nuevo cuerpo de abogados, a la sede de la Unidad Fiscal Norte de la avenida Ricardo Balbín 3556. El expediente fue enviado el miércoles por el fiscal auxiliar Julián Pistone, quien intervino desde el inicio de la causa y ordenó la detención del dirigente sindical tras el operativo en Belgrano.

La causa que quedó a cargo del fiscal Florencia Nocerez, subrogante de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 especializada en violencia de género. Su testimonio se considera central para definir la continuidad de las medidas adoptadas tras el operativo en el departamento de Belgrano. "Dirá lo que vivió: que no hubo violencia y tampoco privación ilegítima de su libertad", había adelantado de manera exclusiva el periodista Diego Gabriele en C5N.

Candela Arizaga rompió el silencio tras el escándalo con Facundo Moyano: "Tengo errores como cualquiera"

Candela Arizaga, la joven que apareció corriendo sobre avenida del Libertador, rompió el silencio en sus redes sociales. Le escribió a sus seguidores para llevarles tranquilidad.

Antes del mensaje de Candela, el episodio generó un fuerte impacto por las imágenes que se viralizaron de la joven corriendo semidesnuda por la vía pública. El hecho terminó con la modelo internada en el Hospital Pirovano y con Facundo Moyano detenido por lesiones leves y privación ilegitima de la libertad en una alcaldía.

Tras varias horas de silencio, Candela finalmente se expresó a través de sus redes sociales. Con una placa negra, escribió: "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor".

De acuerdo con lo publicado en los medios, la joven de 23 años estuvo encerrada durante 48 horas consumiendo cocaína junto al sindicalista, y tras sufrir una descompensación seguido de alucinaciones abandonó el lujoso complejo de 21 pisos ubicado sobre Avenida Libertador y corrió semidesnuda detrás de su perrito "Mafia".

Según las imágenes que mostraron en el programa A la Barbarrosa, Facundo Moyano intentó reducirla, sin embargo la joven escapó. Tras ser atendida por el SAME, la joven fue trasladada al Pirovano y debieron hacerle un lavado de estómago y suministrarle suero.

Candela Arizaga recibió el alta médica

Tras recibir el alta medica, Arizaga declaró en el establecimiento médico que Moyano "no le pegó" y las autoridades remarcaron que tanto ella como su pareja estaban "bajo el efecto de estupefacientes". En este marco, el exdiputado nacional permanece detenido por el delito de "lesiones leves en contexto de violencia de género agravadas por la privación de la libertad".

La joven recibió el alta médica horas después de lo ocurrido.

En tanto, el abogado de la modelo, Diego Storto, habló en C5N y aclaró que su representada manifestó sus dichos cuando estaba recibiendo las primeras atenciones médicas: "Claramente la declaración testimonial fue interrumpida varias porque, pese a no me gusta usar estos términos, fue una noche demasiado exaltada para ambos. El resultante de esto no la deja declarar todavía bien".