Llegó la ciclogénesis a Buenos Aires: hay tormentas en la Ciudad y se espera caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por fuertes precipitaciones tras el arribo de un sistema de baja presión sobre el Río de la Plata. También se espera el ingreso de un frente frío que desplomará el termómetro con mínimas cerca de los 5 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas para 10 provincias de Argentina. En el caso de Buenos Aires el diluvió comenzó durante las primeras horas del día jueves 6 de agosto y se espera que duren todo el día, acompañadas por granizo y fuertes ráfagas de viento.

Desde el SMN emitieron un informe especial por las alertas donde explicaron que " una nueva ciclogénesis comenzará a desarrollarse en inmediaciones del Litoral, esto traerá aparejado precipitaciones abundantes en la provincia de Buenos Aires ".

Estas "tormentas, algunas de las cuales pueden ser muy fuertes en el sur del Litoral y luego durante el jueves en su avance hacia el norte". Estos fenómenos estarán acompañados por viento asociado al ingreso del aire frío de sur a norte en toda la parte central de argentina dejando importantes ráfagas, el frío que vuelve y se va a sentir durante el fin de semana.

5AGO |La formación de un sistema de baja presión sobre la región del Río de la Plata dejará tormentas a partir de la mañana del jueves 6/8/26 Un frente frío, de rápido desplazamiento y asociado a este sistema, avanzará desde la región central hacia el norte argentino pic.twitter.com/4Q56K24XZm

Las provincias bajo alerta amarilla y naranja por tormentas son: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y San Luis . Las mismas podrán estar acompañadas por l luvias abundantes en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que las provincias de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y La Pampa , están bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

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Para este jueves se esperan lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de hasta el 100 % y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 69 km/h. La temperatura mínima será de 9 ° y la máxima llegará a los 14 °. Hacia la noche, la intensidad de las precipitaciones comenzará a disminuir.

El viernes no se prevén lluvias. La jornada comenzará fría con una mínima de 5 ° por la madrugada y vientos fuertes, mientras que por la tarde el cielo estará despejado y la temperatura alcanzará los 13 ° de máxima, con vientos que irán perdiendo fuerza hacia la noche.

Durante el fin de semana el tiempo se mantendrá estable y con nula probabilidad de precipitaciones. El sábado la temperatura oscilará entre los 7 ° y los 13 ° con cielo parcialmente nublado. El domingo persistirá el frío, con una mínima de 4 ° y una máxima de 13 °.