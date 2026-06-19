"Finalmente me animé": Flor Vigna debutó en OnlyFans y ganó una fortuna en las primeras horas La bailarina agradeció a los miles de suscriptores de la plataforma de contenido para adultos que le hicieron ganar una cifra millonaria en dólares. Agregar C5N en









La mediática rompió todos los récords en la plataformo de contenido erótico. Redes sociales

Flor Vigna decidió cambiar su trabajo como boxeadora y cantante, y se sumó a OnlyFans, una plataforma de contenidos para adultos, con la que ganó una fortuna en las primeras 72 horas: "Finalmente me animé".

La mediática contó en redes sociales que después de pensarlo mucho tiempo, decidió dar un giro en su carrera: se mostró en Instagram con ropa erótica, con un top de la Selección argentina y ropa interior erótica.

El debút de la bailarina con la plataforma de fotos y videos para adultos causó furor en redes: "Quiero agradecer a las 5327 personitas que se suscribieron en las primeras 72 horas”, detalló Vigna.

OnlyFans es una red social y plataforma de suscripción digital fundada en 2016, que permite compartir fotos, videos y transmisiones en vivo, y monetizarlos directamente de sus seguidores mediante membresías mensuales o pagos únicos por contenido exclusivo.