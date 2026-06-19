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"Finalmente me animé": Flor Vigna debutó en OnlyFans y ganó una fortuna en las primeras horas

La bailarina agradeció a los miles de suscriptores de la plataforma de contenido para adultos que le hicieron ganar una cifra millonaria en dólares.

La mediática rompió todos los récords en la plataformo de contenido erótico.

La mediática rompió todos los récords en la plataformo de contenido erótico.

Redes sociales

Flor Vigna decidió cambiar su trabajo como boxeadora y cantante, y se sumó a OnlyFans, una plataforma de contenidos para adultos, con la que ganó una fortuna en las primeras 72 horas: "Finalmente me animé".

Daveigh Chase murió el pasado 16 de junio en Los Ángeles, California.
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La mediática contó en redes sociales que después de pensarlo mucho tiempo, decidió dar un giro en su carrera: se mostró en Instagram con ropa erótica, con un top de la Selección argentina y ropa interior erótica.

El debút de la bailarina con la plataforma de fotos y videos para adultos causó furor en redes: "Quiero agradecer a las 5327 personitas que se suscribieron en las primeras 72 horas”, detalló Vigna.

OnlyFans es una red social y plataforma de suscripción digital fundada en 2016, que permite compartir fotos, videos y transmisiones en vivo, y monetizarlos directamente de sus seguidores mediante membresías mensuales o pagos únicos por contenido exclusivo.

¿Cuánto recaudó Flor Vigna en las primeras 72 horas?

Flor Vigna tuvo un éxito rotundonen OnlyFans, ya que recaudió en las primeras 72 horas una recaudación estimada entre 50 y 53 mil dólares, luego de la suscripción de 5237 usuarios, a un valor de 10 dólares por suscripción. La cifra causó sensación en redes, por el éxito masivo que tuvo la famosa en llamar la atención de un público que la siguió en este nuevo negocio millonario.

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