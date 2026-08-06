Los alquileres en CABA aumentaron 1,6% en julio y acumulan un alza de 17,5% en el año

El incremento en los departamentos, igualmente, se ubica por debajo de la inflación. Cuáles son los barrios más baratos y más caros para alquilar.

Los alquileres subieron, pero siguen por debajo de la inflación.

Los valores de los alquileres de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registraron un incremento del 1,6% en julio , alcanzando un acumulado del 17,5% en lo que va de 2026 .

"Los argentinos van a seguir ahorrando en dólares por un tiempo", aseguró Bausili

Según el último relevamiento de Zonaprop, la suba se mantiene por debajo de la inflación acumulada (19,2%) y del ajuste del Índice de Contratos de Alquiler (ICL), que fue del 31,6% interanual.

El valor medio por metro cuadrado en CABA cerró julio en u$s 2.471/m² , lo que representa un aumento interanual del 1,3% —el incremento más bajo registrado en los últimos 28 meses—. En los primeros siete meses del año, la suba acumulada es del 0,9%.

Monoambiente: u$s108.377

Dos ambientes: u$s131.034

Tres ambientes: u$s179.809

Ranking de precios por m²:

Zonas con valor más alto: Puerto Madero (u$s6.122/m²), Palermo (u$s 3.431/m²) y Núñez (u$s3.387/m²).

Zonas con valor más bajo: Lugano (u$s1.053/m²), Nueva Pompeya (u$s1.495/m²) y La Boca (u$s1.584/m²).

Mercado de casas: comportamiento de los precios

El m² de las casas se situó en u$s1.830, registrando un leve aumento del 0,1% en julio y del 0,3% en lo que va del año. En el comparativo interanual, la suba fue del 0,8%, quedando por debajo del incremento registrado en los departamentos.

Casa de 3 dormitorios: u$s304.533 (promedio).

Casa de 4 dormitorios: u$s 485.873 (promedio).

Ubicaciones destacadas

Más costosas: Palermo (u$s3.398/m²), Belgrano (u$s2.956/m²) y Recoleta (u$s2.531/m²).

Más económicas: La Boca (USD 689/m²), Villa Soldati (u$s720/m²) y Nueva Pompeya (u$s764/m²).

Rentabilidad: ¿dónde conviene invertir?

La relación alquiler/precio se ubicó en un 5,76% anual. Actualmente, se requieren aproximadamente 17,3 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, lo que representa una mejora del 6,5% en la velocidad de retorno respecto al año anterior.

Barrios con mayor retorno bruto para inversores:

Lugano: 10,1%

Nueva Pompeya: 7,7%

La Boca: 7,5%

Barrios con menor rentabilidad: