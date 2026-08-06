Los alquileres en CABA aumentaron 1,6% en julio y acumulan un alza de 17,5% en el año

Los valores de los alquileres de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registraron un incremento del 1,6% en julio, alcanzando un acumulado del 17,5% en lo que va de 2026.
El incremento en los departamentos, igualmente, se ubica por debajo de la inflación. Cuáles son los barrios más baratos y más caros para alquilar.
Los valores de los alquileres de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registraron un incremento del 1,6% en julio, alcanzando un acumulado del 17,5% en lo que va de 2026.
Según el último relevamiento de Zonaprop, la suba se mantiene por debajo de la inflación acumulada (19,2%) y del ajuste del Índice de Contratos de Alquiler (ICL), que fue del 31,6% interanual.
Monoambiente: $761.268 mensuales.
Dos ambientes: $873.668 mensuales.
Tres ambientes: $1.177.672 mensuales.
Barrios más caros vs. más accesibles para alquilar
Más caros: Puerto Madero ($1.308.569/mes), Núñez ($991.727/mes) y Palermo ($973.988/mes).
Más económicos: Lugano ($656.159/mes), Nueva Pompeya ($688.346/mes) y Versalles ($711.857/mes).
El valor medio por metro cuadrado en CABA cerró julio en u$s2.471/m², lo que representa un aumento interanual del 1,3% —el incremento más bajo registrado en los últimos 28 meses—. En los primeros siete meses del año, la suba acumulada es del 0,9%.
Valores promedio de venta (departamentos)
Monoambiente: u$s108.377
Dos ambientes: u$s131.034
Tres ambientes: u$s179.809
Ranking de precios por m²:
Zonas con valor más alto: Puerto Madero (u$s6.122/m²), Palermo (u$s 3.431/m²) y Núñez (u$s3.387/m²).
Zonas con valor más bajo: Lugano (u$s1.053/m²), Nueva Pompeya (u$s1.495/m²) y La Boca (u$s1.584/m²).
El m² de las casas se situó en u$s1.830, registrando un leve aumento del 0,1% en julio y del 0,3% en lo que va del año. En el comparativo interanual, la suba fue del 0,8%, quedando por debajo del incremento registrado en los departamentos.
Casa de 3 dormitorios: u$s304.533 (promedio).
Casa de 4 dormitorios: u$s 485.873 (promedio).
Ubicaciones destacadas
Más costosas: Palermo (u$s3.398/m²), Belgrano (u$s2.956/m²) y Recoleta (u$s2.531/m²).
Más económicas: La Boca (USD 689/m²), Villa Soldati (u$s720/m²) y Nueva Pompeya (u$s764/m²).
La relación alquiler/precio se ubicó en un 5,76% anual. Actualmente, se requieren aproximadamente 17,3 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, lo que representa una mejora del 6,5% en la velocidad de retorno respecto al año anterior.
Barrios con mayor retorno bruto para inversores:
Lugano: 10,1%
Nueva Pompeya: 7,7%
La Boca: 7,5%
Barrios con menor rentabilidad:
Puerto Madero: 3,5%
Palermo: 4,6%
Núñez: 4,7%