7 de agosto de 2026 Inicio
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Los alquileres en CABA aumentaron 1,6% en julio y acumulan un alza de 17,5% en el año

El incremento en los departamentos, igualmente, se ubica por debajo de la inflación. Cuáles son los barrios más baratos y más caros para alquilar.

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Los alquileres subieron

Los alquileres subieron, pero siguen por debajo de la inflación.

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Los valores de los alquileres de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registraron un incremento del 1,6% en julio, alcanzando un acumulado del 17,5% en lo que va de 2026.

Santiago Bausili, presidente del BCRA.
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Según el último relevamiento de Zonaprop, la suba se mantiene por debajo de la inflación acumulada (19,2%) y del ajuste del Índice de Contratos de Alquiler (ICL), que fue del 31,6% interanual.

Alquileres: cuáles son los precios promedio en CABA

  • Monoambiente: $761.268 mensuales.

  • Dos ambientes: $873.668 mensuales.

  • Tres ambientes: $1.177.672 mensuales.

Barrios más caros vs. más accesibles para alquilar

  • Más caros: Puerto Madero ($1.308.569/mes), Núñez ($991.727/mes) y Palermo ($973.988/mes).

  • Más económicos: Lugano ($656.159/mes), Nueva Pompeya ($688.346/mes) y Versalles ($711.857/mes).

Venta de departamentos: desaceleración en los precios

El valor medio por metro cuadrado en CABA cerró julio en u$s2.471/m², lo que representa un aumento interanual del 1,3% —el incremento más bajo registrado en los últimos 28 meses—. En los primeros siete meses del año, la suba acumulada es del 0,9%.

Valores promedio de venta (departamentos)

  • Monoambiente: u$s108.377

  • Dos ambientes: u$s131.034

  • Tres ambientes: u$s179.809

Ranking de precios por m²:

  • Zonas con valor más alto: Puerto Madero (u$s6.122/m²), Palermo (u$s 3.431/m²) y Núñez (u$s3.387/m²).

  • Zonas con valor más bajo: Lugano (u$s1.053/m²), Nueva Pompeya (u$s1.495/m²) y La Boca (u$s1.584/m²).

Mercado de casas: comportamiento de los precios

El m² de las casas se situó en u$s1.830, registrando un leve aumento del 0,1% en julio y del 0,3% en lo que va del año. En el comparativo interanual, la suba fue del 0,8%, quedando por debajo del incremento registrado en los departamentos.

  • Casa de 3 dormitorios: u$s304.533 (promedio).

  • Casa de 4 dormitorios: u$s 485.873 (promedio).

Ubicaciones destacadas

  • Más costosas: Palermo (u$s3.398/m²), Belgrano (u$s2.956/m²) y Recoleta (u$s2.531/m²).

  • Más económicas: La Boca (USD 689/m²), Villa Soldati (u$s720/m²) y Nueva Pompeya (u$s764/m²).

Rentabilidad: ¿dónde conviene invertir?

La relación alquiler/precio se ubicó en un 5,76% anual. Actualmente, se requieren aproximadamente 17,3 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, lo que representa una mejora del 6,5% en la velocidad de retorno respecto al año anterior.

Barrios con mayor retorno bruto para inversores:

  • Lugano: 10,1%

  • Nueva Pompeya: 7,7%

  • La Boca: 7,5%

Barrios con menor rentabilidad:

  • Puerto Madero: 3,5%

  • Palermo: 4,6%

  • Núñez: 4,7%

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