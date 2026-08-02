Jana Maradona y Diego Jr. invitados de honor en los festejos por el centenario del Napoli Los hijos del Diez fueron protagonistas en la fiesta napolitana, acompañaron al presidente del club y emocionaron a los hinchas con un mensaje cargado de herencia y pasión. Por Agregar C5N en









Diego Jr y Jana Maradona junto a su padre.

Jana y Diego Maradona Jr. fueron protagonistas en los festejos por el centenario del Napoli en Italia, donde se mostraron junto al presidente del club y dedicaron unas palabras a los hinchas. La presencia de los hijos del Diez fue clave en la celebración, marcada por el recuerdo del ídolo argentino que dejó una huella imborrable en Nápoles.

El evento reunió a autoridades, socios y simpatizantes en un homenaje que comenzó el sábado a las 19.26 horas, haciendo referencia al año de fundación del club y se desarrolló en la Piazza Caritá, en el centro de la ciudad del sur de Italia. “Soy un poco argentina, pero mi familia acá es italiana y me enseñaron a amar a Nápoles con todo el corazón. Me siento un poco argentina y un poco napolitana”, soltó Jana Maradona frente a la multitud presente.

Miles de hinchas del Napoli coparon las calles para festejar el centenario del club y entonaron cánticos por Maradona frente a murales, camisetas y cada rincón que recuerda al Diez en la ciudad.

Además, el club difundió un video con sus momentos más gloriosos y, como era de esperar, incluyó al ídolo argentino: entre goles y jugadas legendarias apareció la frase “Gracias Dios”, como homenaje eterno a su figura.