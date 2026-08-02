2 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Jana Maradona y Diego Jr. invitados de honor en los festejos por el centenario del Napoli

Los hijos del Diez fueron protagonistas en la fiesta napolitana, acompañaron al presidente del club y emocionaron a los hinchas con un mensaje cargado de herencia y pasión.

Por
Diego Jr y Jana Maradona junto a su padre.

Diego Jr y Jana Maradona junto a su padre.

Jana y Diego Maradona Jr. fueron protagonistas en los festejos por el centenario del Napoli en Italia, donde se mostraron junto al presidente del club y dedicaron unas palabras a los hinchas. La presencia de los hijos del Diez fue clave en la celebración, marcada por el recuerdo del ídolo argentino que dejó una huella imborrable en Nápoles.

Luciano Spena viajó al Mundial 2026 como nutricionista de la Selección argentina.
Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el nutricionista que trabaja con la Selección argentina

El evento reunió a autoridades, socios y simpatizantes en un homenaje que comenzó el sábado a las 19.26 horas, haciendo referencia al año de fundación del club y se desarrolló en la Piazza Caritá, en el centro de la ciudad del sur de Italia. “Soy un poco argentina, pero mi familia acá es italiana y me enseñaron a amar a Nápoles con todo el corazón. Me siento un poco argentina y un poco napolitana”, soltó Jana Maradona frente a la multitud presente.

Miles de hinchas del Napoli coparon las calles para festejar el centenario del club y entonaron cánticos por Maradona frente a murales, camisetas y cada rincón que recuerda al Diez en la ciudad.

Además, el club difundió un video con sus momentos más gloriosos y, como era de esperar, incluyó al ídolo argentino: entre goles y jugadas legendarias apareció la frase “Gracias Dios”, como homenaje eterno a su figura.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La camiseta alternativa del Napoli para la temporada 2026-2027.

Napoli estrenó su camiseta "albiceleste" y homenajeó a Diego Maradona: "Hay un solo Dios"

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Brasil: Lula da Silva oficializó su candidatura en las elecciones y buscará su cuarto mandato

Impactante video: mueren dos pilotos en un choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia

Impactante video: mueren dos pilotos en un choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia

Irán negó un acuerdo con Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y desmintió a Trump

Irán negó un acuerdo con EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz y desmintió a Trump

Casi 300 personas viajaban en el ferry que se incendió en Indonesia.

Indonesia: al menos cinco muertos y 41 desaparecidos tras el incendio de un ferry

Crisis migratoria en Ceuta: pese a la cifra oficial, organismos de derechos humanos estiman cerca de 130 víctimas

Crisis migratoria en Ceuta: pese a la cifra oficial, organismos de derechos humanos estiman cerca de 130 víctimas

Rating Cero

Ángela Torres y Rosalía en el confesionario del primer show de la española en Argentina.

Ángela Torres se confesó con Rosalía y reveló un detalle inédito sobre un ex: "Me hizo perder..."

Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

La actriz posee un gran ambiente pensado para conservar en orden su colección de ropa y accesorios.

Así es el vestidor gigante que tiene Jennifer Aniston

Diana Lamas Hoy disfruta de una vida tranquila, enfocada en el cine, la naturaleza y una rutina lejos del ritmo de la televisión.

De figura en los 90 a perfil bajo: qué fue de la vida de la actriz Diana Lamas

Este fue el personaje de una exitosa película que casi rechaza Orlando Bloom.

Orlando Bloom estuvo a punto de rechazar este papel: lo terminó convirtiendo en una estrella

Tras la agresión, Alfa y MilkyDolly tuvieron un fuerte cruce de insultos.

Polémica en un reality español: acusan a un ex–Gran Hermano de agredir a una participante

últimas noticias

Javier Milei.

Javier Milei descartó "un plan platita" para las elecciones: "No voy a hacer populismo"

Hace 19 minutos
River jugó con Rosario Central en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Rosario Central por el Clausura

Hace 29 minutos
Ángela Torres y Rosalía en el confesionario del primer show de la española en Argentina.

Ángela Torres se confesó con Rosalía y reveló un detalle inédito sobre un ex: "Me hizo perder..."

Hace 1 hora
El presidente Javier Milei.

Datos que preocupan al Gobierno: una encuesta reveló que más del 60% quiere un cambio en 2027

Hace 1 hora
play

Juanchi Baleirón, el productor que siempre tiene a mano la llave del hit

Hace 1 hora