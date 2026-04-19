A 37 años: la historia detrás de la icónica entrada en calor de Diego Maradona al ritmo de Live is Life Este domingo se cumple un nuevo aniversario del precalentamiento más recordado de todos los tiempos, en la previa de la vuelta de la semifinal de la Copa UEFA entre Napoli y Bayern Munich, en Alemania. Dos minutos que quedaron marcados a fuego en la memoria futbolera. Por + Seguir en







Diego Armando Maradona y una entrada en calor única. Captura

Las entradas en calor suelen pasar desaparecibidas en el mundo deportivo. Mecánicas, predecibles, olvidables: son una antesala necesaria para el verdadero espectáculo. Sin embargo, hubo un hombre extraordinario que se encargó de convertirlas en un ansiado show que trascendió la barrera del tiempo. Se trata de Diego Armando Maradona, y este domingo se cumplen 37 años de su recordado precalientamiento al ritmo de Live is Life.

La escena ocurrió el 19 de abril de 1989, en la previa de la semifinal de la Copa UEFA entre Napoli y Bayern Munich. En el Estadio Olímpico de Múnich, mientras sonaba Live Is Life, el Diez salió a hacer la entrada en calor y convirtió un momento rutinario en una pieza inolvidable de la cultura futbolera.

El Napoli de Maradona atravesaba su etapa más competitiva en Europa y estaba a un paso de una final internacional. El clima era hostil y había mucha presión. En ese contexto, el desparpajo del mejor de la historia apareció de nuevo para hacer historia. Cuando comenzó a sonar el hit del grupo austríaco Opus por los altavoces del estadio durante el calentamiento, Diego se soltó y comenzó a moverse al ritmo, mientras dominaba la pelota con precisión y a coordinar cada toque con la cadencia de la canción.

Las imágenes, captadas por una cámara que registraba la previa sin saber que estaba documentando un momento histórico, muestran a Maradona en estado lúdico. Los clásicos botines Puma desatados, mirada relajada y una conexión absoluta con la pelota. Juego en estado puro, una improvisación que resulta lejana en una época actual en la que todo es medido y calculado para las redes.

Embed Con el tiempo, el video se convirtió en un fenómeno masivo gracias a la televisión y, más tarde, internet. La secuencia terminó por cristalizar una idea de Maradona que excede los goles o los títulos: la del jugador que transforma el fútbol en espectáculo incluso en los márgenes del partido. La elección de la música también contribuyó al mito: Live Is Life, con su estribillo celebratorio, funciona como banda sonora perfecta para una coreografía improvisada que engloba talento, carisma, libertad y la felicidad de jugar a la pelota.

El hombre detrás de la cámara era el periodista belga Frank Raes, asignado a la cobertura del partido, quien registró la escena casi por intuición. Según su propio relato, los camarógrafos ya estaban trabajando y en el estadio sonaba música interpretada por una banda de covers. Fue en ese contexto que el Diez empezó a moverse con la pelota "haciendo lo que le gustaba", sin correr, completamente entregado al ritmo, mientras el resto de sus compañeros realizaba un calentamiento convencional. Ese registro, que en principio era apenas material de trabajo, terminó teniendo una vida inesperada. La edición de Raes circuló primero en Europa y décadas más tarde encontró en YouTube el vehículo perfecto para su masificación global. El propio periodista reconoció que nunca obtuvo beneficios económicos por un video que acumuló millones de reproducciones, y que incluso el material original podría haberse perdido. Una escena que no iba a ser vista, capturada casi por accidente, terminó convertida en uno de los documentos más reconocibles de la historia del fútbol y de su protagonista más importante.