7 de agosto de 2026 Inicio
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Patricia Bullrich pidió que Brasil restituya a su embajador en la Argentina

La senadora de La Libertad Avanza solicitó dejar de lado las diferencias políticas entre ambos gobiernos y recuperar las relaciones institucionales entre los dos países.

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Patricia Bullrich solicitó la restitución del embajador de Brasil en Argentina. 

Patricia Bullrich solicitó la restitución del embajador de Brasil en Argentina. 

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La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reclamó este jueves que Brasil restituya a su embajador en la Argentina, luego de que el gobierno de Lula da Silva retirara a Julio Bitelli. La legisladora sostuvo que es necesario recomponer el vínculo bilateral.

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Durante una cuestión de privilegio, Bullrich afirmó que "se debe separar la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre". En ese sentido, consideró que las diferencias ideológicas y el contexto electoral no deberían afectar la relación entre ambos países.

Patricia Bullrich, senadora por La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich, senadora por La Libertad Avanza.

La senadora también comparó la visita de Javier Milei a Brasil con el respaldo que Lula le brindó a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023. "Recibió en la puerta del Planalto, abrazándolo y diciendo 'espero que seas el próximo presidente de Argentina', a Massa. Entonces, cuando nuestro presidente va a Brasil, con todo el derecho político de apoyar a quien cree que tiene que apoyar, es considerado una intromisión", reclamó.

Además, hizo referencia a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y Jair Bolsonaro. "Nuestro país no dijo una palabra y la Justicia le dio la posibilidad de ver a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de presidiaria. No pasó lo mismo con el presidente argentino, que pidió verlo a Bolsonaro y no lo dejaron", expresó.

Qué dijo Lula da Silva sobre el conflicto diplomático con Estados Unidos

El pedido de Bullrich se produjo en medio de otro frente de tensión para el gobierno brasileño. En las últimas horas, Lula da Silva calificó de "irresponsable" la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti, y reclamó que su país sea tratado "con respeto".

Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El mandatario cuestionó la política exterior de la administración de Donald Trump y sostuvo que la medida profundizó un conflicto diplomático ya existente. Además, remarcó que Washington aún no designó un embajador en Brasil y rechazó que su gobierno deba aceptar condiciones impuestas por la Casa Blanca para normalizar la relación.

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