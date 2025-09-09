Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien" La artista pop fue consultada por los rumores que vincularon a la ex de Nicolás Vázquez con Andrés Gil y no esquivó la pregunta.







El polémico divorcio entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue dando que hablar y en las últimas horas se sumó al debate Lali Espósito, quien compartió con la expareja varios trabajos en televisión.

"A Cande la noté como siempre. Hablamos, por supuesto porque fue un momento difícil", contestó cuando le preguntaron por el estado de ánimo de su amiga, tras el revuelo mediático.

En ese punto, dejó en claro su posición: "Soy hermana, familia y la acompañé porque sé muy bien lo que es que digan cosas que no son". Por último, mencionó a Vetrano y Gil como "dos personas muy tranquilas que la atravesaron como pudieron, pero están bien".

Pero también le preguntaron si existía una distancia con Vázquez y Accardi, alimentada por una versión que circuló sobre su conducta en las redes. "Yo no soy tan 'likera', pero en general. No es algo particular, ¿cómo no le voy a dar un like a Gime? Por supuesto que sí. A ella y a Nico que son lo más", concluyó.