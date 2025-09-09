IR A
Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La artista pop fue consultada por los rumores que vincularon a la ex de Nicolás Vázquez con Andrés Gil y no esquivó la pregunta.

Lali Espósito todavía no quiere casarse con Pedro Rosemblat.
Lali Espósito no se casará con Pedro Rosemblat: "¡Es un gastadero de dinero al pedo!"

"A Cande la noté como siempre. Hablamos, por supuesto porque fue un momento difícil", contestó cuando le preguntaron por el estado de ánimo de su amiga, tras el revuelo mediático.

En ese punto, dejó en claro su posición: "Soy hermana, familia y la acompañé porque sé muy bien lo que es que digan cosas que no son". Por último, mencionó a Vetrano y Gil como "dos personas muy tranquilas que la atravesaron como pudieron, pero están bien".

