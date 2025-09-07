IR A
IR A

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul

Las cantantes volvieron a compartir un momento especial en el recital realizado en Vélez y La Triple T decidió ir junto al futbolista luego de reconciliarse.

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Redes sociales

La cantante Tini Stoessel decidió ir al nuevo show de Lali Espósito en Vélez Sarsfield junto a Rodrigo De Paul y esto no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de la primera aparición pública de la pareja luego de su esperada reconciliación.

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.
Te puede interesar:

Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

Durante un recital muy especial en el que Lali decidió cantar Vencedores Vencidos del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, muchos de los flashes estuvieron entre el público por la particular visita. Tras lo que fue el partido entre la Selección argentina y Venezuela el pasado jueves 4 de septiembre, el futbolista campeón del mundo aprovechó su estadía en el país para acompañar a su pareja al recital y esto fue viral.

Además, lejos de estar recluidos en un sector VIP, Tini y De Paul disfrutaron del show entre el público general y hasta se tomaron fotografías con quienes se acercaron. Lo que continúa igual es que no se muestran en sus redes sociales, aunque ya es público que han decidido reconciliarse y reactivar su relación amorosa.

Embed

Y el video de La Triple T también tuvo la particularidad que se la pudo ver a los gritos en el momento exacto en el que Lali abrió su camisa en el sector superior de su torso. Así, volvió a apoyar a la cantante de forma pública y evidenció la gran relación que las une a pesar del paso del tiempo y la distancia entre los países donde viven.

Embed

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

El jurado de la Sección Oficial de la 73ª edición del Festival de San Sebastián estará integrado por el cineasta español J.A. Bayona, seleccionado por Lo Imposible y Un monstruo viene a verme, junto con Mark Strong, Gia Coppola y la actriz argentina Lali Espósito. El evento será del 19 al 27 de septiembre.

Lali Espósito
Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián.

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores.

La impactante transformación de Tini Stoessel: nuevo cambio de look

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión.

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión

play

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

últimas noticias

La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

Hace 11 minutos
Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

Hace 13 minutos
play

Votó Espert: "Llegamos bien para hoy, lo vamos a tomar con calma"

Hace 30 minutos
Franco Colapinto volvió a Monza, pero no tuvo la carrera que esperaba: sin sobresaltos, terminó 17°

Franco Colapinto volvió a Monza, pero no tuvo la carrera que esperaba: sin sobresaltos, terminó 17°

Hace 33 minutos
play

Votó Valenzuela: "Me da mucho orgullo estar acompañando a Milei"

Hace 37 minutos