Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul Las cantantes volvieron a compartir un momento especial en el recital realizado en Vélez y La Triple T decidió ir junto al futbolista luego de reconciliarse.







Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial. Redes sociales

La cantante Tini Stoessel decidió ir al nuevo show de Lali Espósito en Vélez Sarsfield junto a Rodrigo De Paul y esto no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de la primera aparición pública de la pareja luego de su esperada reconciliación.

Durante un recital muy especial en el que Lali decidió cantar Vencedores Vencidos del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, muchos de los flashes estuvieron entre el público por la particular visita. Tras lo que fue el partido entre la Selección argentina y Venezuela el pasado jueves 4 de septiembre, el futbolista campeón del mundo aprovechó su estadía en el país para acompañar a su pareja al recital y esto fue viral.

Además, lejos de estar recluidos en un sector VIP, Tini y De Paul disfrutaron del show entre el público general y hasta se tomaron fotografías con quienes se acercaron. Lo que continúa igual es que no se muestran en sus redes sociales, aunque ya es público que han decidido reconciliarse y reactivar su relación amorosa.

Por su presencia en el show de Lali junto a Rodrigo De Paul pic.twitter.com/S5Z7wyxZgh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 7, 2025 Y el video de La Triple T también tuvo la particularidad que se la pudo ver a los gritos en el momento exacto en el que Lali abrió su camisa en el sector superior de su torso. Así, volvió a apoyar a la cantante de forma pública y evidenció la gran relación que las une a pesar del paso del tiempo y la distancia entre los países donde viven.

Embed El hecho de que Tini le haya gritado a Lali justo en el momento en que se abre la camisa me parece algo maravilloso ajskajsjsjs same Tini pic.twitter.com/3OjXJgED7R — Patri (@myimmortalespos) September 7, 2025 Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián El jurado de la Sección Oficial de la 73ª edición del Festival de San Sebastián estará integrado por el cineasta español J.A. Bayona, seleccionado por Lo Imposible y Un monstruo viene a verme, junto con Mark Strong, Gia Coppola y la actriz argentina Lali Espósito. El evento será del 19 al 27 de septiembre.