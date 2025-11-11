11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Scott Bessent blanqueó que Estados Unidos está "haciendo plata" gracias al swap con Argentina

El secretario del Tesoro lo confirmó en una entrevista con la cadena MSNBC, en la que negó que la ayuda brindada al Gobierno de Javier Milei sea un rescate. Afirmó que utilizó su hoja de balance para "estabilizar" al país antes de las elecciones legislativas de octubre.

Por
Scott Bessent confirmó que EEUU obtuvo ganancias por el swap con Argentina. 

Scott Bessent confirmó que EEUU obtuvo ganancias por el swap con Argentina.  

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este martes que Estados Unidos "está haciendo plata" con el swap de monedas brindado a Argentina. Lo aseguró en una entrevista brindada a la cadena MSNBC, en la que negó que la ayuda brindada al Gobierno de Javier Milei previo a las elecciones legislativas de octubre sea un rescate, sino que fue para "estabilizar" al país.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está prácticamente terminado y crecen las expectativas por el anuncio
Te puede interesar:

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos está "prácticamente terminado" y crecen las expectativas por el anuncio

Por su parte, la agencia Bloomberg infiere que el swap por u$s20 mil millones ya se activó, a partir del último balance semanal del Banco Central y la planilla de DEGs informada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo sugirió que el Tesoro de EEUU podría haber vendido las letras en pesos de la autoridad monetaria que poseía y que se podría haber activado el intercambio de monedas.

"Hicimos disponible una línea de crédito, se utilizó una pequeña parte de ella y obtuvimos ganancia con ello", remarcó Bessent en la entrevista el medio estadounidense.

Embed

El funcionario también expresó que Estados Unidos utilizó su hoja de balance para "estabilizar a la Argentina". Cabe remarcar que ya en varias ocasiones desde las arcas de EEUU se compraron pesos de manera directa en el mercado local para calmar el frente cambiario y la cotización del dólar en medio de la incertidumbre preelectoral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump afirmó que el Senado está cerca de poner fin al cierre.

Estados Unidos: se rompió el bloque demócrata en el Senado y se encamina a levantar el cierre del gobierno

Trump anunció la medida por los aranceles.

EEUU: Trump anunció un bono de u$s2.000 para los ciudadanos por los aranceles

Con Messi como gran protagonista, Inter Miami vapuleó a Nashville y se metió en semifinales de la Conferencia Este de la MLS.
play

Con un Messi implacable, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y está en semifinales de la MLS

Biden le marcó el terreno a Trump en relación a Argentina

Reapareció Joe Biden y cruzó a Donald Trump por la ayuda a Javier Milei

Eleanor y Lyle Gittens, la pareja con el matrimonio más largo del mundo, en Miami.
play

Tienen más de 100 años y 83 de casados: revelaron el secreto de su amor eterno

play

Indomables, sobre Javier Milei en Estados Unidos: "Vamos a tener relaciones carnales más intimas que en los años 90"

Rating Cero

La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Rubio platino y látex: la publicación superó los 200.000 likes.

La impresionante transformación de Valentina Zenere: igual a Pamela Anderson

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

últimas noticias

play
Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

Hace 11 minutos
El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Hace 16 minutos
La historia detrás de uno de los criminales más temidos

Era un vecino ejemplar pero tras su fachada de payaso cometía crímenes horribles: cuál es la historia de John Wayne Gacy

Hace 18 minutos
En noviembre habrá varios feriados locales

Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Hace 30 minutos
Argentina es el segundo país latinoamericano que más efectivo utiliza.

Uso de efectivo: cómo se ubica Argentina en el ranking mundial

Hace 41 minutos