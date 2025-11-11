Scott Bessent blanqueó que Estados Unidos está "haciendo plata" gracias al swap con Argentina El secretario del Tesoro lo confirmó en una entrevista con la cadena MSNBC, en la que negó que la ayuda brindada al Gobierno de Javier Milei sea un rescate. Afirmó que utilizó su hoja de balance para "estabilizar" al país antes de las elecciones legislativas de octubre. Por







Scott Bessent confirmó que EEUU obtuvo ganancias por el swap con Argentina.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este martes que Estados Unidos "está haciendo plata" con el swap de monedas brindado a Argentina. Lo aseguró en una entrevista brindada a la cadena MSNBC, en la que negó que la ayuda brindada al Gobierno de Javier Milei previo a las elecciones legislativas de octubre sea un rescate, sino que fue para "estabilizar" al país.

Por su parte, la agencia Bloomberg infiere que el swap por u$s20 mil millones ya se activó, a partir del último balance semanal del Banco Central y la planilla de DEGs informada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo sugirió que el Tesoro de EEUU podría haber vendido las letras en pesos de la autoridad monetaria que poseía y que se podría haber activado el intercambio de monedas.

"Hicimos disponible una línea de crédito, se utilizó una pequeña parte de ella y obtuvimos ganancia con ello", remarcó Bessent en la entrevista el medio estadounidense.

Embed HOLY CRAP! Sec. Scott Bessent just SCHOOLED Fake News MSNBC anchor on how the US MADE MONEY on Argentina.



MSNBC: "How does a $20 billion bailout of Argentina help Americans?"



BESSENT: "Do you know what a swap line is?"



MSNBC: "It's a currency swap. Yes."



BESSENT: "But what… pic.twitter.com/yQhF1Ie5tr — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) November 11, 2025 El funcionario también expresó que Estados Unidos utilizó su hoja de balance para "estabilizar a la Argentina". Cabe remarcar que ya en varias ocasiones desde las arcas de EEUU se compraron pesos de manera directa en el mercado local para calmar el frente cambiario y la cotización del dólar en medio de la incertidumbre preelectoral.