Scott Bessent blanqueó que Estados Unidos está "haciendo plata" gracias al swap con Argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este martes que Estados Unidos "está haciendo plata" con el swap de monedas brindado a Argentina. Lo aseguró en una entrevista brindada a la cadena MSNBC, en la que negó que la ayuda brindada al Gobierno de Javier Milei previo a las elecciones legislativas de octubre sea un rescate, sino que fue para "estabilizar" al país.
Por su parte, la agencia Bloomberg infiere que el swap por u$s20 mil millones ya se activó, a partir del último balance semanal del Banco Central y la planilla de DEGs informada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo sugirió que el Tesoro de EEUU podría haber vendido las letras en pesos de la autoridad monetaria que poseía y que se podría haber activado el intercambio de monedas.
"Hicimos disponible una línea de crédito, se utilizó una pequeña parte de ella y obtuvimos ganancia con ello", remarcó Bessent en la entrevista el medio estadounidense.
El funcionario también expresó que Estados Unidos utilizó su hoja de balance para "estabilizar a la Argentina". Cabe remarcar que ya en varias ocasiones desde las arcas de EEUU se compraron pesos de manera directa en el mercado local para calmar el frente cambiario y la cotización del dólar en medio de la incertidumbre preelectoral.