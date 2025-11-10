10 de noviembre de 2025 Inicio
Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

El actor y director estadounidense participará de una entrevista pública junto a Riccardo Scamarcio en el Teatro Coliseo Podestá. Antes, será recibido por el intendente Julio Alak y presentará su nueva película Modigliani.

El Actor y director estadounidense Johnny Depp llegará a La Plata para brindar una masterclass abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. El encuentro será este miércoles 12 de noviembre a las 19 y tendrá formato de entrevista junto al actor italiano Riccardo Scamarcio.

Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse.
Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines

Durante la charla, ambos dialogarán sobre cine, actuación y dirección, con el apoyo de material audiovisual especialmente seleccionado por el propio Depp. La actividad forma parte de la agenda cultural impulsada por la Municipalidad de La Plata.

Antes del evento, el intérprete de Piratas del Caribe será recibido por el intendente Julio Alak, quien lo declarará “visitante ilustre” y le entregará la “llave de la ciudad”. Luego recorrerán el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, recientemente restaurado.

La convocatoria es abierta, aunque con cupos limitados. Quienes deseen participar deberán inscribirse mediante un formulario disponible en los canales oficiales del municipio. Los lugares serán confirmados de manera privada y las entradas se retirarán con antelación.

Tras la masterclass, se proyectará una pre-avant-premiere exclusiva de Modigliani, el nuevo film dirigido por Depp. La película reconstruye tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916 y cuenta con las actuaciones de Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat y Luisa Ranieri.

