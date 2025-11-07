Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos El grupo fue nominado a los Premios Grammy Latinos en la categoría Mejor álbum de tango por "La inevitable tentación de ir a contramano". Es el tercer reconocimiento al disco, que también fue nominado a los Gardel y recibió el galardón “Mejor disco de tango canción” en los Premios Tango Siglo XXI. Por







La inevitable tentación de ir a contramano es el cuarto disco de estudio del Sexteto Fanasta, una de las formaciones más interesantes y representativas de la nueva escena del tango. Se trata de un disco bien cancionero, lleno de composiciones propias, de tangos nuevos y una versión de “Tumbas de la gloria”, de Fito Páez.

Al grupo integrado por Guido Iacopetti (guitarra, composición y arreglos), Perelsztein (voz), Ezequiel Agüero (piano), Matías D’Amico (contrabajo), Sofía Calvet (bandoneón) y Daniel Mayor (trompeta) se sumaron grandes invitados, como Julián Kartún, Paula Maffía, Los Núñez, Juan Villareal, el Tano Marciello, Natalia Martínez y Hernán Cucuza Castiello, entre otros.

Embed - Sexteto Fantasma on Instagram: "Tumbas de la Gloria de @fitopaezmusica en la presentación de nuestro álbum nominado a los @latingrammys LA INEVITABLE TENTACION DE IR A CONTRAMANO Sexteto Fantasma Guido Iacopetti: dirección, guitarra, letras y voces Rodrigo Perelsztein: voz Ezequiel Agüero: piano Matías D’Amico: contrabajo, arreglos Sofía Calvet: bandoneón Daniel Mayor: trompeta @katharina_deissler @estebanfioroni @violinlila @noeliacapucho Cámaras: @emipolledo.musica @yael_szmule & @nicolascardello Visuales: @nicolasmmarino & @damianturkieh Sonido: @agustinsilberleib Luces: @pablopiniata Producción: @inebuendia Prensa: @jimenapautasso Video completo en YouTube #sextetofantasma #tango #latingrammy #fitopaez" View this post on Instagram Disco, nominaciones y premios abren una nueva etapa para el Sexteto Fantasma, que empieza a dejar atrás los años de la bohemia tanguera de Almagro para subirse a los grandes escenarios de la Argentina. “Este camino nos llevó mucho tiempo porque no hicimos un estilo que existía de una orquesta de antes o que estuviera de moda, no hacíamos tango de ruptura ni de guitarras criollas, como se esperaba. Nosotros entramos al tango de costado, con una trompeta con sordina, con un sonido y una forma de hacer arreglos que no eran la forma de los demás y eso nos llevó a hacer nuestro propio camino. Ahora que aparezcan estos reconocimientos es re lindo”, celebra Guido Iacopetti, guitarrista, productor y principal compositor del grupo.

La inevitable tentación de ir a contramano tuvo la producción ejecutiva de Meredith Klein, Bochinche Records y la Philadelphia Tango School, y también supone para el grupo una nueva etapa de madurez artística y musical, en que dejan un poco atrás una larga etapa del under y la bohemia como organizadores de la milonga Ventanita de Arrabal, donde afinaron sus canciones, encontraron su sonido característico y construyeron la base de su público, para llevar su arte más allá, con shows más grandes e integrales.

“De toda esa etapa conservamos lo artístico, las letras, nuestra historia, nuestras amistades que también son quienes vienen a tocar en vivo con nosotros, nuestros amigos, el público que nos viene a ver”, considera Iacopetti. Es que en torno al Sexteto Fantasma hay además vínculos de amistad construidos en noches de milonga y recalada y una comunidad cultural que se identifica con el proyecto y sus raíces. “El Sexteto Fantasma es un grupo humano mucho más grande que nosotros seis”, define el guitarrista y compositor.

De Almagro al mundo Desde su aparición en 2012 el Sexteto Fantasma se convirtió en uno de los grupos más notables de la nueva camada del tango argentino gracias a su sonido único, en el que destacan la trompeta con sordina y la guitarra de jazz. Durante más de diez años organizaron la milonga Ventanita de Arrabal en el barrio porteño de Almagro. Allí tocaron semanalmente y ofrecieron un escenario para muchos colegas de las nuevas generaciones del tango del siglo XXI. El grupo grabó cuatro discos: Ventanita de Arrabal (2014, dedicado a su propio espacio), Fuego Bohemio (2018), Noches milongueras (2019) y La inevitable tentación de ir a contramano (2024), que recibió nominaciones a los Premios Grammy Latino, a los Premios Gardel en la Argentina y que ganaron el Premio Tango Siglo XXI en la categoría “Mejor disco de tango canción”.