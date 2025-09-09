Lali Espósito no se casará con Pedro Rosemblat: "¡Es un gastadero de dinero al pedo!" La cantante fue viral con sus palabras vinculadas a un posible matrimonio y dejó en claro que no lo tiene como un deseo personal.







Lali Espósito todavía no quiere casarse con Pedro Rosemblat. Redes sociales

La cantante Lali Espósito reveló que no se casará con Pedro Rosemblat y tomó por sorpresa a todos los presentes, aunque rápidamente buscó tomárselo a risa y aseguró que la fiesta sería "un gastadero de dinero al pedo".

En diálogo con la prensa, la cantante fue consultada por un reciente posteo viral de @altacosturaiara, quien expresó: "No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier". Con respecto a esta situación, la intérprete de No vayas a atender cuando el demonio llama aseguró: "Ni en pedo me caso, es un gastadero de dinero al pedo en una noche. Me fui a probar un traje del show".

De igual manera, no quiso descartar la posibilidad por completo y agregó: "Amo ir a los casamientos de mis amigos, que se casen, adoro. Yo estoy bárbara y Pedro también así. Hoy no, nunca digo nunca a nada. Pero hoy en día no es un deseo casarme". Así, a la espera de una respuesta de Rosemblat, la artista evidenció que en algunos años podría ser una realidad.

Embed - LALI ESPÓSITO: SHOW EXPLOSIVO, GESTO VIRAL Y ESTRENO DE CANCIÓN Por otro lado, Lali Espósito también confesó que le dedicó su tema Payaso a Javier Milei: "A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por supuesto. Él y todos, unos payasos totales. Un chiste son". Con estas palabras, volvió a apuntar contra el Presidente y se mostró firme en su disputa.

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul La cantante Tini Stoessel decidió ir al nuevo show de Lali Espósito en Vélez Sarsfield junto a Rodrigo De Paul y esto no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de la primera aparición pública de la pareja luego de su esperada reconciliación.