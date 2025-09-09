IR A
Lali Espósito no se casará con Pedro Rosemblat: "¡Es un gastadero de dinero al pedo!"

La cantante fue viral con sus palabras vinculadas a un posible matrimonio y dejó en claro que no lo tiene como un deseo personal.

La cantante Lali Espósito reveló que no se casará con Pedro Rosemblat y tomó por sorpresa a todos los presentes, aunque rápidamente buscó tomárselo a risa y aseguró que la fiesta sería "un gastadero de dinero al pedo".

En diálogo con la prensa, la cantante fue consultada por un reciente posteo viral de @altacosturaiara, quien expresó: "No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier". Con respecto a esta situación, la intérprete de No vayas a atender cuando el demonio llama aseguró: "Ni en pedo me caso, es un gastadero de dinero al pedo en una noche. Me fui a probar un traje del show".

De igual manera, no quiso descartar la posibilidad por completo y agregó: "Amo ir a los casamientos de mis amigos, que se casen, adoro. Yo estoy bárbara y Pedro también así. Hoy no, nunca digo nunca a nada. Pero hoy en día no es un deseo casarme". Así, a la espera de una respuesta de Rosemblat, la artista evidenció que en algunos años podría ser una realidad.

Por otro lado, Lali Espósito también confesó que le dedicó su tema Payaso a Javier Milei: "A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por supuesto. Él y todos, unos payasos totales. Un chiste son". Con estas palabras, volvió a apuntar contra el Presidente y se mostró firme en su disputa.

