Quién era Débora Bulacio, la madre de 3 hijos asesinada por su novio en Necochea

La mujer de 38 años había viajado a pasar unos días de descanso con su pareja Ángel Gutiérrez, detenido e imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por vínculo preexistente y violencia de género.

La mujer tenía 3 hijos y sufría violencia de género.

Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer que fue asesinada por su pareja, Ángel Gutiérrez, había nacido en Villa Cacique-Barker, una localidad del partido de Benito Juárez, en la Provincia de Buenos Aires. Era mamá de 3 hijos y tenía 38 años.

Fue vista por última vez el domingo a la madrugada en el Camping Miguel Lillo, en Necochea, y su novio fue detenido e imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por vínculo preexistente y violencia de género.

Finalmente, los restos de la víctima de violencia de género fue hallado este martes, en las inmediaciones del predio. El hombre había tratado de abandonar el lugar a dedo pero fue demorado por la policía el domingo pasado.

Los familiares de Débora Bulacio aseguraron que "jamás dejaría a sus hijos", y vivieron con desesperación la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida. El último contacto fue con una de sus hijas Tania: "Me mandó un audio diciéndome ‘te amo’. Después no hablamos más, que me iba a escribir cuando consiguiera wifi".

Ludmila, un amiga de Débora, dijo que hacia poco más de un año que ella estaba de novia. Que cuando no se comunicó con sus hijos se preocupó porque ella siempre estaba en contacto con ellos.

La denuncia por la desaparición la realizó un sereno de la playa, luego de notar que Débora no registró su salida del camping. “El novio se fue y ella nunca pasó a registrar que se iba”, explicó Tania.

Bulacio medía aproximadamente 1,70 metros de altura, era de contextura delgada y tenía cabellos con rastas de colores. El día que desapareció vestía ropa deportiva.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

