Se mantiene el paro de colectivos en el AMBA por falta de pago: cuáles son las líneas afectadas Los trabajadores de dos empresas confirmaron que persiste la medida de fuerza debido a un reclamo salarial y aseguraron que, hasta no recibir la totalidad de los sueldos, continuarán sin servicio.







En total, son siete las líneas afectadas en el sur del conurbano bonaerense. Redes sociales

Los trabajadores de las empresas Nuevo Halcón y Moqsa continúan con el paro de colectivos por la falta de pago de los sueldos. De este modo, informaron que hasta que no se abone lo adeudado, no se levantará la medida de fuerza del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El conflicto inició el viernes desde las 0 luego de que el jueves, los choferes de la línea 148 informen a través de las redes sociales que debían abonar los sueldos correspondientes al mes de noviembre de lo trabajado en octubre, pero como pasaron los cuatro días hábiles, al quinto inició el reclamo.

Colectivos Redes sociales Mientras que, todas las líneas pertenecientes al grupo Moqsa, tanto nacionales como municipales, entre ellas, la 159, 219, 372, 584, 603 y 619. La medida continuó el lunes por una asamblea gremial, pero fue levantada. Sin embargo, desde las 0 del martes, volvieron a parar.

Además, en las redes sociales oficiales de Nuevo Halcón también publicaron: “Informamos que aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores. Por este medio informaremos la normalización del servicio”.

Cuánto cuesta el boleto de colectivos en el AMBA Desde este sábado 1 de noviembre, los boletos de colectivos pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron un 4,1%. De esta manera, el pasaje mínimo de las líneas que circulan por el conurbano bonaerense tendrá un valor de $572,86, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el valor será de $568,91, siempre abonando con la Tarjeta SUBE registrada.