En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez Luego de que explotaran los rumores de un romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi, la artista no tardó en reaccionar y dejó en claro en redes sociales su opinión.







En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Sin embargo, en las redes sociales son muchos los que aseguran que esa persona sería Andrés Gil, compañero de obra teatral de Accardi y pareja de Candela Vetrano, quien es amiga de los recién separados desde la época de Casi Ángeles.

Dentro de ese grupo también está incluida Lali Espósito, que es la mejor amiga de Vetrano desde muy chicas cuando debutaron juntas en la televisión y mantienen un vínculo muy cercano a través de los años. Por eso, muchos están buscando la palabra de la artista pop pese a que suele evitar dar declaraciones sobre temas ajenos.

Lali y Cande Vetrano Aunque hasta el momento no se expresó, la cantante y actriz viene dejando una señal en las redes sociales y el periodista Fede Flowers lo evidenció este miércoles a través de X.

“Atenti con este dato: Lali es la mejor amiga de Cande Vetrano, la relación entre las dos con Gimena Accardi era muy buena, ahora desde junio que ninguna de las dos le da like a sus publicaciones. Raaaro”, advirtió el panelista luego de chequear en Instagram durante los últimos meses.