9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Pedro Rosemblat: "Me siento parte de una generación que está en la dirigencia peronista del futuro"

En un extenso diálogo en su visita a TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín por la pantalla de C5N, el reconocido referente del stream nacional y la juventud del peronismo aseguró que "El gran desafío que tenemos es decir cuáles son claramente los problemas que tiene la Argentina y cómo los vamos a resolver".

Por

"Cuando ganó (Mauricio) Macri, parecía que se quedaba 40 años. Las elecciones son determinantes, pero no definitivas", dijo Pedro Rosemblat.

Pedro Rosemblat, reconocido conductor de streaming y referente juvenil del peronismo, sostuvo que la propuesta ofrecida por el principal espacio opositor del país fue insuficiente en las últimas elecciones legislativas. "Con la idea de ponerle un freno a (Javier) Milei no alcanzó. El gran desafío que tenemos es decir cuáles son claramente los problemas que tiene la Argentina y cómo los vamos a resolver. Para enamorar a otros hace falta algo más", dijo quien se volviera conocido en los medios cuándo interpretó a El Cadete.

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.
Te puede interesar:

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

En un extenso diálogo en su visita en TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín por la pantalla de C5N, Rosemblat analizó la actualidad política nacional. En primer lugar, se refirió a la noticia de mayor relevancia de los últimos días: las renuncias de Diego Santilli y Manuel Adorni a sus bancas legislativas para ocupar cargos en el Ejecutivo. "Las elecciones son testimoniales cuando las hace el peronismo. Si las hacen ellos, está todo bien", ironizó.

Luego, el referente del stream nacional con su canal Gelatina analizó el futuro con esperanza, a pesar de que el peronismo aún no ha podido hacerle frente a La Libertad Avanza en las urnas. "Cuando ganó (Mauricio) Macri, parecía que se quedaba 40 años. Las elecciones son determinantes, pero no definitivas", sostuvo. Luego, dijo cuál cree que es la forma para convocar a nuevos sectores para ofrecer una opción de gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1987323968861176047&partner=&hide_thread=false

"Hay que proponer una Argentina distinta a la que estamos viviendo. Pero también distinta a los cuatro años del Frente de Todos", dijo Rosemblat con una clara crítica al gobierno de Alberto Fernández. "No tengo dudas que lo vamos a hacer", remató.

Ante las preguntas de Rincón y Amorín si piensa postularse como candidato, Rosemblat fue contundente: "no lo descarto". Sin embargo, sostuvo que él hizo política toda su vida y lo seguirá haciendo desde cualquier lugar. "El peronismo necesita nuevas voces, nuevas ideas y, mientras no aparezcan, renovar una cara no sirve de nada. Quizás, los comunicadores tenemos la tarea de volver a hacer que los jóvenes sean nuevamente interpelados por el peronismo", opinó.

"Eso no implica que yo me sienta candidato", dijo luego. Pero hay algo en lo que Rosemblat no dejó dudas: "Me siento parte de una generación que está en la dirigencia peronista del futuro". Luego, agregó: "Conozco un montón de compañeros y compañeras de todo el país que están con el deseo, la capacidad y sensibilidad de esta época para dar ese paso adelante para la conducción".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Carlos Belloso lamentó la derrota del peronismo en las últimas elecciones. Influención no tener un plan, sostuvo.

El actor Carlos Belloso criticó al gobierno y aseguró que "la democracia está en jaque hace mucho tiempo"

Rating Cero

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

play

Marta Minujín lo hizo de nuevo: montó una espectacular Torre de Pisa de spaghettis en la Noche de los Museos

El ex GH mostró las imágenes de la vivienda prefabricada que se construyó en Córdoba.

El gran gesto de Bautista Mascia, ex Gran Hermano: así avanza la construcción que donó a La Casita Trans

La catalana rompió todos los récords con su nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento.
play

Rosalía imparable: 12 de 15 canciones de su álbum Lux debutan en el Top 50 Global de Spotify

últimas noticias

Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil 

Franco Colapinto: el increíble banderazo en apoyo al piloto argentino en San Pablo

Hace 29 minutos
play
El festejo alocado del serbio tras la consagración en Atenas.

Leyenda viva del tenis: Djokovic logró su 101º título en Grecia y alcanzó un nuevo récord

Hace 33 minutos
El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Hace 45 minutos
Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

Hace 47 minutos
play

Pedro Rosemblat: "Me siento parte de una generación que está en la dirigencia peronista del futuro"

Hace 1 hora