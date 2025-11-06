6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Como contracara de la edición oficial del Festival de Mar del Plata, la muestra Fuera de Campo propone un espacio alternativo de reflexión para el cine argentino, en un contexto marcado por el ajuste y la desfinanciación del sector audiovisual. Fue inaugurado hoy y continúa hasta el 11 de noviembre.

Por
El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Mientras el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata celebra una nueva edición, otra propuesta se despliega a pocos metros: Fuera de Campo, un encuentro paralelo que desde este jueves ocupará el Teatro Enrique Carreras con proyecciones, charlas y actividades dedicadas al pensamiento crítico sobre el cine argentino.

El festival celebra 71 años de historia.
Te puede interesar:

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Se trata de la segunda edición de una iniciativa nacida del impulso autogestivo de realizadores, productores, críticos y espectadores, que buscan mantener viva la discusión sobre el presente del audiovisual nacional en un contexto de fuerte ajuste cultural.

El surgimiento de Fuera de Campo se vincula directamente con el clima de descontento dentro de la comunidad cinematográfica frente a las políticas del gobierno de Javier Milei. Bajo la conducción de Carlos Pirovano, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) atraviesa una etapa de desfinanciamiento y desarticulación que, según los organizadores, no solo afecta la producción material de películas, sino también el reconocimiento simbólico del cine como parte esencial de la cultura nacional.

Embed - Fuera de campo on Instagram: "FUERA DE CAMPO nace como acción política y cultural frente al vaciamiento institucional del INCAA, la pérdida de autonomía del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y el desprecio con el que este gobierno trata a nuestra cultura. Impulsada por un grupo autoconvocado de directores, productores, críticos y trabajadores del cine, FUERA DE CAMPO busca preservar el espacio de encuentro, discusión y diversidad estética que históricamente representó el cine argentino. La segunda edición de FUERA DE CAMPO será del 6 al 11 de noviembre. Nuevamente el Teatro Enrique Carreras albergará la muestra independiente de cine argentino, con películas tanto del presente como del pasado. Pronto, la programación completa: películas, debates, conversaciones. ¡Gracias por acompañarnos!"
View this post on Instagram

El año pasado, esa inconformidad dio origen a Contracampo, una experiencia colectiva que se desarrolló de manera paralela al festival oficial de Mar del Plata. Allí se discutió abiertamente la situación del sector y se analizó cómo las políticas de recorte y desprestigio habían impactado en su funcionamiento. Aquella iniciativa fue, en palabras de los organizadores, una “catarsis necesaria” y una invitación a mirar de frente la crisis.

Este año, el proyecto renueva su nombre y su propuesta. Fuera de Campo mantiene el espíritu crítico y participativo, pero amplía su mirada: la pregunta central es qué imágenes, películas y voces han quedado fuera del marco institucional.

La programación busca abarcar un panorama diverso del cine argentino, combinando obras recientes con producciones de otras décadas. Entre los más de 700 títulos recibidos en la convocatoria abierta se seleccionaron películas de géneros y escalas muy distintas: desde proyectos filmados con celulares hasta grandes producciones o coproducciones internacionales. Comedias, dramas, documentales de archivo y películas de terror integran la grilla de funciones.

Este jueves, la apertura propuso un cruce entre tiempos y estilos: Diciembre, de Lucas Gallo, un documental construido con material televisivo del estallido de 2001, compartirá la jornada con Gente bien, la comedia de Manuel Romero estrenada en 1934. Esa convivencia entre pasado y presente busca subrayar las tensiones políticas, económicas y culturales que el cine argentino ha sabido retratar en distintas épocas.

Además de las proyecciones, el encuentro incluirá tres charlas abiertas en la librería El Gran Pez, planteadas como “desayunos asamblearios” para debatir las llamadas “fracturas del cine argentino”: con el público, dentro del propio sector y en el plano político.

El programa se completa con funciones especiales en fílmico, organizadas junto al “Cineclub Dynamo” y “Filmoteca en Vivo”. Se exhibirán copias de clásicos como La piel de zapa, La calesita y cortometrajes universitarios rescatados de archivos históricos. “Proyectar en fílmico no es nostalgia —dice Guarnaccia—; es preservar la memoria del cine tal como fue concebido”.

Fuera de Campo se extenderá hasta el 11 de noviembre e incluirá también actividades nocturnas en Bora Bora, pensado como punto de encuentro informal entre realizadores, críticos y público.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Moscuzza hijo murió en el lugar del siniestro.

Falleció José Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi y empresario de Mar del Plata

La víctima tenía una grave herida cortante en el tórax.

Tragedia en Mar del Plata: salió a defender a su hija de una pelea y lo mataron de una puñalada

Bariloche e Iguazú, los destinos más caros.

Ya están en venta los pasajes de micro para las vacaciones de verano: cuánto cuestan los boletos para cada destino

Rating Cero

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

últimas noticias

play
Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Hace 15 minutos
play
La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

Hace 15 minutos
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 19 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 29 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 32 minutos