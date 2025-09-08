La artista pop, que este fin de semana llenó dos estadios de Vélez, habló con LAM y no dio vueltas a la hora de declarar para quién escribió su nueva tema.

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Javier Milei: "A él y a todos los payasos".

Después de presentarse ante dos estadios de Vélez completamente repletos este fin de semana, Lali Espósito se expresó respecto al tema que estrenó en sus shows y que se titula Payaso, sobre el que muchos apuntaron que iba dirigido al presidente Javier Milei , quien la hostigó en redes sociales y a través de sus discursos.

En diálogo con la prensa, la artista pop conversó con el móvil de LAM y se enfrentó a las preguntas de Pepe Ochoa, reemplazante de Ángel de Brito, y de las angelitas.

" ¿Se lo dedicaste al Presidente? ", consultó el panelista ante lo que la jurado de La Voz Argentina no dio vueltas y fue contundente: " A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales ".

Sin embargo, Yanina Latorre, presente en el estudio de América, quiso saber más y le preguntó: "¿Milei es uno de ellos?". " Por supuesto. Él y todos, unos payasos totales. Un chiste son ", sostuvo Lali con firmeza.

De esta manera, la artista eligió responder nuevamente a las agresiones del mandatario y todos los trolls libertarios con música. A fines de septiembre de 2024, revolucionó las redes sociales al lanzar Fanático, un videoclip con referencias claras la figura de Milei que el público convirtió, con el correr del tiempo, en una suerte de canción de rechazo a las políticas del Gobierno.

Así es Payaso, el nuevo video de Lali dedicado a Milei

Letra completa de Payaso, la nueva canción de Lali

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

'Toy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas

Vas a tener que bailar

Hoy, sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar (ah-ah)

Te queda grande el disfraz (ah-ah)

El truco ese que hiciste, yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno, ¡uy! Te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver