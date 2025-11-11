11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jury por el caso Maradona: "Voy a decir toda mi verdad", lanzó la jueza Makintach

La magistrada suspendida se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro para prestar declaración y ampliar su defensa por el documental realizado de manera ilegal sobre el juicio del astro argentino. Presentará una denuncia penal por falso testimonio agravado contra su colega Maximiliano Savarino.

Por
La jueza habló con al prensa al ingresar a los tribunales de San Isidro.  

La jueza Julieta Makintach aseguró este martes, en el marco del proceso judicial en su contra por filmar un documental ilegal en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que "voy a decir todo mi verdad". Lo expresó al arribar al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro donde prestará declaración, ampliará su defensa y presentará una denuncia penal por falso testimonio agravado contra su colega Maximiliano Savarino.

Julieta Makintach está acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”.
Te puede interesar:

Jury por el caso Maradona: Makintach pidió volver a declarar y lo hará este martes

"Voy a declarar en este momento. Voy a decir toda mi verdad que nunca tuve oportunidad de decirla. Ahora, ¿me dejan que la diga ante quien corresponde y rendir cuentas ante quienes van a juzgar mi comportamiento?", señaló la magistrada a la prensa en un primer momento.

Para luego apuntar contra Savarino: "Borró mensajes y mintió frente a dos secretarias que estaban contando que de la cámara sabía todo". "Yo vengo a decir mi verdad y ojalá se pueda escuchar". remarcó.

Julieta Makintach
Avanza el jury contra la jueza Julieta Makintach.&nbsp;

Avanza el jury contra la jueza Julieta Makintach.

Durante su declaración ante el jury, Savarino había afirmado que “no observó a nadie filmando” y que “no sabía que existía una grabación oculta”, señalando incluso a Makintach como responsable. Sin embargo, la jueza suspendida aseguró que esas afirmaciones son falsas y que existen documentos y testimonios que lo desmienten.

Quiénes declaran este martes en el jury contra Makintach

Este martes declararán Mario Baudry; Gastón Marano (abogado del custodio Julio César Coria); Miguel Ángel Pierri (abogado del jefe de enfermeros, Mariano Perroni); Félix Linfante (Jana); Martín Miguel De Vargas y Fabián Améndola.

Por su parte, el miércoles será una de las fechas más esperadas ya que será el testimonio de Dalma y Gianinna Maradona; Julio Rivas (defensor del neurocirujano Leopoldo Luque), quien solicitó la recusación de Makintach tras conocerse las imágenes del documental, y los productores María Vidal Alemán y Juan Manuel D’Emilio, mientras que el jueves 13 terminará la ronda de testimoniales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cambio de nombre fue aprobado el 4 de diciembre de 2020 como tributo al Diez.
play

"El estadio Maradona es un basurero": la furia del presidente del Napoli y la intención de construir una nueva cancha

La jueza Makintach pidió declarar de manera espontánea.

La jueza Makintach declaró en el jury en su contra: "Hubo un escarnio mediático"

Diego Maradona y un viaje frenético a Inglaterra en plena temporada de Boca para hablar en la Universidad de Oxford.

A 30 años del reconocimiento a Maradona en Oxford: "Maestro Inspirador de los que Sueñan"

play

Sin la presencia de Makintach, comenzó el jury contra la jueza por el escándalo en el juicio Maradona

play

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026

La expareja del futbolista apuntó a los adultos que organizaron la jornada en el streaming Olga.

"Me duele": la tristeza de Dieguito Fernando por el homenaje a Diego Maradona al que no fue invitado

Rating Cero

La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Rubio platino y látex: la publicación superó los 200.000 likes.

La impresionante transformación de Valentina Zenere: igual a Pamela Anderson

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

últimas noticias

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. 

¿Nuevo Capitán América? Qué pasaría con Chris Evans en Marvel para el estreno de Avengers Doomsday

Hace 4 minutos
El hombre murió antes de que llegara el servicio de emergencia. 

Espeluznante video: intentó ingresar desnudo a un departamento y lo mataron

Hace 7 minutos
La historia de esta mujer que terminpo con un diagnóstico de no creer

Quería correr una maratón e ignoró los dolores por casi 6 meses: los médicos revelaron lo peor

Hace 10 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

Hace 14 minutos
El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Hace 19 minutos