Jury por el caso Maradona: "Voy a decir toda mi verdad", lanzó la jueza Makintach La magistrada suspendida se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro para prestar declaración y ampliar su defensa por el documental realizado de manera ilegal sobre el juicio del astro argentino. Presentará una denuncia penal por falso testimonio agravado contra su colega Maximiliano Savarino. Por







La jueza habló con al prensa al ingresar a los tribunales de San Isidro.

La jueza Julieta Makintach aseguró este martes, en el marco del proceso judicial en su contra por filmar un documental ilegal en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que "voy a decir todo mi verdad". Lo expresó al arribar al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro donde prestará declaración, ampliará su defensa y presentará una denuncia penal por falso testimonio agravado contra su colega Maximiliano Savarino.

"Voy a declarar en este momento. Voy a decir toda mi verdad que nunca tuve oportunidad de decirla. Ahora, ¿me dejan que la diga ante quien corresponde y rendir cuentas ante quienes van a juzgar mi comportamiento?", señaló la magistrada a la prensa en un primer momento.

Para luego apuntar contra Savarino: "Borró mensajes y mintió frente a dos secretarias que estaban contando que de la cámara sabía todo". "Yo vengo a decir mi verdad y ojalá se pueda escuchar". remarcó.

Julieta Makintach Avanza el jury contra la jueza Julieta Makintach. Durante su declaración ante el jury, Savarino había afirmado que “no observó a nadie filmando” y que “no sabía que existía una grabación oculta”, señalando incluso a Makintach como responsable. Sin embargo, la jueza suspendida aseguró que esas afirmaciones son falsas y que existen documentos y testimonios que lo desmienten.

Quiénes declaran este martes en el jury contra Makintach Este martes declararán Mario Baudry; Gastón Marano (abogado del custodio Julio César Coria); Miguel Ángel Pierri (abogado del jefe de enfermeros, Mariano Perroni); Félix Linfante (Jana); Martín Miguel De Vargas y Fabián Améndola.

Por su parte, el miércoles será una de las fechas más esperadas ya que será el testimonio de Dalma y Gianinna Maradona; Julio Rivas (defensor del neurocirujano Leopoldo Luque), quien solicitó la recusación de Makintach tras conocerse las imágenes del documental, y los productores María Vidal Alemán y Juan Manuel D’Emilio, mientras que el jueves 13 terminará la ronda de testimoniales.