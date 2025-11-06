Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo": por dónde y a partir de cuándo podrá verse La plataforma de streaming estrenará una película sobre el proceso creativo de Mariana Espósito a lo largo de su carrera, después de agotar cinco estadios Vélez:"Ya no soy la misma, pero sí soy la misma". Se estrena el 4 de diciembre.







Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

La plataforma Netflix compartió el primer trailer oficial de LALI: La que le gana al tiempo, una película documental sobre la vida de la artista pop nacida en el barrio porteño de Parque Patricios.

Se espera que la producción realice un recorrido por la extensa trayectoria de la cantante, actriz y productora, desde sus inicios en la factoría Cris Morena hasta su consolidación como artista con un fuerte mensaje político y social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/1986433388761219220&partner=&hide_thread=false LALI: La que le gana al tiempo, llega a Netflix el 4 de diciembre. pic.twitter.com/DN5fFv6saj — CheNetflix (@CheNetflix) November 6, 2025 En menos de dos minutos, Lali reflexiona sobre su vida como actriz y cantante, y las difíciles decisiones que tomó para poder seguir sus sueños y alcanzarlos. El estreno del documental será el próximo 4 de diciembre.

"Crecí muy acostumbrada a lo público, llega un momento que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te crees que sos eso y nada más", cuenta mientras de fondo suena el tema "Disciplina", y se ven imágenes de ella desde sus primeras producciones hasta el día de hoy.

En esa línea, explicó que llegado a un punto en su vida jugó "con mi actriz, mientras que mi cantante se preguntaba qué carajo quería hacer. Necesitaba hacer algo para entender si realmente era mi camino". "Tengo la necesidad imperiosa de alzar la voz", sentenció.