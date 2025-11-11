11 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de noviembre

El oficial operó en Banco Nación a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, en la continuidad de una semana con tendencia a la baja. El blue continúa siendo el más barato del mercado.

El dólar cotiza por debajo de los $1.500. 

El dólar minorista cotiza este martes a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de semana estable. Los financieros se ubican por debate de los $1.500 y el blue continúa siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial afronta una semana de relativa calma.
El dólar oficial se mantuvo estable y el blue subió tras cuatro jornadas

De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.398,28 para la compra y $1.450,65 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.420,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.878,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.475,19 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.459,31.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.438.

