Video: así descarriló el tren Sarmiento en Liniers

El servició quedó interrumpido. Los bomberos trabajan en el lugar. Los pasajeros fueron evacuados y cerca de 20 pasajeros heridos.

Por
Una formación del tren Sarmiento descarriló este martes por la tarde a metros de la estación Liniers. El servicio quedó completamente interrumpido y los pasajeros debieron ser evacuados del lugar.

Hubo unas veinte personas heridas y el servicio presentó demoras durante el martes.
¿Por qué se descarriló el tren de la línea Sarmiento en la estación de Liniers?

El hecho ocurrió sobre la avenida Rivadavia, a la altura de Timoteo Gordillo. Según las primeras informaciones, tres vagones se salieron de las vías por motivos que todavía se investigan.

Los pasajeros fueron evacuados caminando por el trazado ferroviario hasta salir de la zona, mientras personal de seguridad cortó el tránsito durante algunos minutos para facilitar la evacuación.

Bomberos de la Ciudad trabajaron con dos dotaciones, el Grupo Especial de Rescate, una unidad médica y personal del SAME, que permaneció en el lugar por prevención. Hay acerca de 20 personas heridas que fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas a distintos hospitales.

Peritos de Trenes Argentinos y de la Policía Federal analizaban las causas del incidente para determinar si se trató de una falla técnica o de un problema en la infraestructura de la vía.

