Video: así descarriló el tren Sarmiento en Liniers

Una formación del tren Sarmiento descarriló este martes por la tarde a metros de la estación Liniers. El servicio quedó completamente interrumpido y los pasajeros debieron ser evacuados del lugar.

El hecho ocurrió sobre la avenida Rivadavia, a la altura de Timoteo Gordillo. Según las primeras informaciones, tres vagones se salieron de las vías por motivos que todavía se investigan.

"Descarrilamiento":

Porque registraron este momento con una formación del Tren Sarmiento en Liniers.pic.twitter.com/TwmWCn7uzR — Tendencias (@TTendenciaX) November 11, 2025 Los pasajeros fueron evacuados caminando por el trazado ferroviario hasta salir de la zona, mientras personal de seguridad cortó el tránsito durante algunos minutos para facilitar la evacuación.

Bomberos de la Ciudad trabajaron con dos dotaciones, el Grupo Especial de Rescate, una unidad médica y personal del SAME, que permaneció en el lugar por prevención. Hay acerca de 20 personas heridas que fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas a distintos hospitales.