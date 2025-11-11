11 de noviembre de 2025 Inicio
Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: al menos 20 heridos

El hecho se produjo cerca de la estación y las autoridades desplegaron un amplio operativo, por lo que hubo demoras en el servicio. El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que no se registraron muertos.

Una formación del tren Sarmiento descarriló en Liniers.

Una formación del tren Sarmiento descarriló cerca de la estación del barrio porteño de Liniers, por lo que se registraron al menos 20 heridos y el servicio se encontró demorado, mientras que se desplegó un amplio operativo en la zona que luego las autoridades finalizaron las labores.

Hubo unas veinte personas heridas y el servicio presentó demoras durante el martes.
¿Por qué se descarriló el tren de la línea Sarmiento en la estación de Liniers?

Los pasajeros que se trasladaban fueron evacuados y el servicio funcionaba desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin arribar a la terminal de Once de Septiembre. En tanto, el personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas formaron parte del operativo.

En este marco, las autoridades interrumpieron la energía de ambas vías como una medida preventiva y descartaron la presencia de pasajeros atrapados en los vagones.

Fuentes del SAME consignaron a C5N que se registraron al menos 20 personas heridas, de las cuales ocho son hombres, siete mujeres y cinco todavía no fueron identificadas, entre los que se encuentran dos menores de edad. De los afectados, cuatro fueron trasladados al Hospital Santojanni, dos al Álvarez y al Grierson y una al Vélez Sarsfield.

En tanto, el director del SAME, Alberto Crescenti, dialogó con los medios que asistieron a la zona y confirmó que no se constataron muertos debido al hecho.

¿Por qué se descarriló el tren de la línea Sarmiento en la estación de Liniers?

La fiscalía brasileña pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

La fiscalía de Brasil pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.

Triple femicidio en Varela: la Justicia Federal aceptó investigar la brutal masacre

Desde el entorno de Andrés Iniesta negaron las acusaciones.

Perú abrió una investigación contra Andrés Iniesta por estafas superiores a los u$s600 mil

Toy Story 5 ﻿llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines

