Una formación del tren Sarmiento descarriló cerca de la estación del barrio porteño de Liniers, por lo que se registraron al menos 20 heridos y el servicio se encontró demorado, mientras que se desplegó un amplio operativo en la zona que luego las autoridades finalizaron las labores.
Los pasajeros que se trasladaban fueron evacuados y el servicio funcionaba desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin arribar a la terminal de Once de Septiembre. En tanto, el personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas formaron parte del operativo.
En este marco, las autoridades interrumpieron la energía de ambas vías como una medida preventiva y descartaron la presencia de pasajeros atrapados en los vagones.
Embed - C5N en Instagram: " ASÍ QUEDÓ POR DENTRO EL TREN DESCARRILADO La composición se desvió de las vías y las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona. El accidente ocurrió a 100 metros del paso a nivel. Dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajan en el lugar."
Fuentes del SAME consignaron a C5N que se registraron al menos 20 personas heridas, de las cuales ocho son hombres, siete mujeres y cinco todavía no fueron identificadas, entre los que se encuentran dos menores de edad. De los afectados, cuatro fueron trasladados al Hospital Santojanni, dos al Álvarez y al Grierson y una al Vélez Sarsfield.
En tanto, el director del SAME, Alberto Crescenti, dialogó con los medios que asistieron a la zona y confirmó que no se constataron muertos debido al hecho.