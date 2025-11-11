Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: al menos 20 heridos El hecho se produjo cerca de la estación y las autoridades desplegaron un amplio operativo, por lo que hubo demoras en el servicio. El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que no se registraron muertos. Por







Una formación del tren Sarmiento descarriló en Liniers. X (@TrenSarmientoFC) - C5N

Una formación del tren Sarmiento descarriló cerca de la estación del barrio porteño de Liniers, por lo que se registraron al menos 20 heridos y el servicio se encontró demorado, mientras que se desplegó un amplio operativo en la zona que luego las autoridades finalizaron las labores.

Los pasajeros que se trasladaban fueron evacuados y el servicio funcionaba desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin arribar a la terminal de Once de Septiembre. En tanto, el personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas formaron parte del operativo.

En este marco, las autoridades interrumpieron la energía de ambas vías como una medida preventiva y descartaron la presencia de pasajeros atrapados en los vagones.

Fuentes del SAME consignaron a C5N que se registraron al menos 20 personas heridas, de las cuales ocho son hombres, siete mujeres y cinco todavía no fueron identificadas, entre los que se encuentran dos menores de edad. De los afectados, cuatro fueron trasladados al Hospital Santojanni, dos al Álvarez y al Grierson y una al Vélez Sarsfield.