IR A
IR A

Asesino, traición y pocos capítulos: esta es la serie de Netflix que le encanta a todos

La producción acaba de estrenarse en la plataforma y ya conquistó a los suscriptores. Es un drama histórico que combina acción, aventuras y conflictos entre un padre y su hija.

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.

Netflix

Netflix ha logrado enriquecer su catálogo con una gran variedad de series producidas en diferentes países y con temas muy distintos, pero un denominador común: son historias impactantes que se cuentan en pocos capítulos. Una de ellas gira en torno a un asesino y una traición, y le encanta a todos.

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
Te puede interesar:

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Se trata de Néro, una serie francesa de solo ocho capítulos que llegó a la plataforma el 8 de octubre. En esta historia, la acción y aventuras se mezclan con el drama histórico, ya que está ambientada en los castillos del sur de Francia a comienzos del siglo XVI, en los principios del Renacimiento.

En este contexto, un asesino traicionado se encuentra sin planearlo con la hija que abandonó al nacer. Néro aborda temas como la venganza, la culpa, la redención, las segundas oportunidades y la paternidad, pero también es una reflexión sobre la posibilidad de perdonar.

Néro

Netflix: sinopsis de Néro

El año es 1504; el escenario, el sur de Francia. En un mundo dividido por la violencia, la fe y los enfrentamientos entre nobles, Néro se destaca como un mercenario eficaz y el mejor asesino profesional de la región, pero vive atormentado por su pasado.

Esos conflictos aumentan cuando se cruza con Perla, la hija que abandonó al nacer, y ambos deben emprender un peligroso viaje junto a un dispar grupo de compañeros para huir de los enemigos que los persiguen. Néro deberá elegir entre salvarse a sí mismo o arriesgarlo todo para proteger a la joven.

Tráiler de Néro

Embed - Néro | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Néro

  • Pio Marmaï como Néro.
  • Alice Isaaz como Hortensia.
  • Olivier Gourmet como Horacio.
  • Yann Gael como Lothar.
  • Lili-Rose Carlier Taboury como Perla.
  • Camille Razat como "La tuerta".
  • Louis-Do de Lencquesaing como Rochemort.
  • Tom Leeb como Tancredo.
  • Sandra Parfait como Zineb.
  • Quentin d'Hainaut como el inquisidor.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Richard Armitage y Hannah John-Kamen lideran un elenco que brilla en cada episodio.
play

Está en Netflix, es una serie súper corta y te mantiene atrapado cada segundo

Netflix busca revolucionar el género de las docuseries, mezclando realidad y ficción.
play

Está en Netflix y es una de las producciones más aterradoras del último tiempo

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

La serie canadiense que es furor en Netflix: tiene 8 capítulos y es espectacular

Justamente, en octubre de este año se estrenó una película estadounidense que promete poner los pelos de punta y mantener a los espectadores al borde del asiento
play

Esta película de terror psicológico llegó a lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

últimas noticias

La configuración es reversible y ofrece mayor control sobre la información personal.

Adiós a Facebook: cómo restringir mi perfil

Hace 5 minutos
Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Hace 16 minutos
Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

Hace 25 minutos
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

Hace 37 minutos
play

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

Hace 41 minutos