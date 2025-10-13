IR A
Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

La plataforma de streaming lanzó una producción brasileña que rápidamente se instaló como una de las más populares del momento.

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.

Protagonizada por Rafael Vitti y la estrella canina Amendoim, Caramelo se estrenó el pasado 8 de octubre en Netflix y rápidamente se posicionó en el Top 10 de filmes más populares. "En un emotivo viaje lleno de risas y llanto, los dos nos enseñarán grandes lecciones", anticipó la aplicación de series y películas en redes sociales.

Con respecto a la sinopsis, la propia plataforma la describe de la siguiente manera: "Tras un diagnóstico que cambia su vida, un prometedor chef recupera la esperanza y el humor con la ayuda de un adorable amigo de cuatro patas". Así, la trama gira en torno a la relación entre humanos y mascotas, y es una oda a la esperanza, la familia y el amor.

En estos momentos, Caramelo se ubica como la segunda película de Netflix más popular en Argentina, únicamente superada por la británica-estadounidense The Woman in Cabin 10 (La mujer del camarote 10) con Keira Knightley, Guy Pearce y David Ajala. El podio se cierra con la chilena Limpia, la cual tiene a María Paz Grandjean como principal protagonista.

Netflix prepara una jugosa oferta para transmitir la UEFA Champions League en vivo

La plataforma líder Netflix prepara una jugosa oferta para transmitir la UEFA Champions League en vivo y esto podría ser un auténtico batacazo en la pelea del streaming, ya que está decidido a meterse en el mundo de fútbol donde Disney+ domina ampliamente.

Netflix UEFA Champions League
Netflix va en búsqueda de los derechos de la UEFA Champions League.

