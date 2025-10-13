IR A
IR A

Tiene 9 capítulos, está en Netflix y es una comedia imperdible

Esta producción española se volvió furor en la popular plataforma de streaming y es ideal para maratonear.

De qué se trata esta flamante comedia de Netflix.

De qué se trata esta flamante comedia de Netflix.

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos título, una flamante producción española que se estrenó el pasado 3 de octubre es una de las más populares de la N roja.

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.
Te puede interesar:

Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

Se trata de Animal, una serie que cuenta con tan solo nueve capítulos, pero que son los suficientes para contar una historia original y divertida. Protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, esta comedia es una opción recomendada para maratonear durante el próximo fin de semana.

Creada por el madrileño Victor García León, esta serie cuenta la historia de Antón, un veterinario rural que, escaso de ingresos, acepta un trabajo en la tienda de lujo para mascotas de su sobrina Uxia. La vida del protagonista cambia por completo, a tal punto que los animales viven en mejor condición que él.

luis-zahera-animal-netflix-1046x616

Netflix: sinopsis de Animal

Un veterinario rural gallego se ve obligado a trabajar en una boutique de lujo para animales junto a su sobrina. Allí atenderá a los animales y descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será tarea fácil. Dos generaciones, dos mundos: tradición y modernidad, barro y glamour, chocan mientras intentan adaptarse a la vida del otro

Tráiler de Animal

Embed - Animal | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de Animal

  • Luis Zahera
  • Lucía Caraballo
  • Carmen Ruiz
  • Antonio Durán ‘Morris’
  • Sergio Abelaria
  • Darío Loureiro
  • Adrián Viador
  • Raquel Nogueira
  • Fer Fraga
  • Nacho Pena
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las Películas que llegaron a Netflix y son furor entre los usuarios
play

Se parece a un crimen real que no se resolvió, tiene mucho misterio y es furor en Netflix: cuál es la película del momento

Ahora, llegó a la gran N roja una producción sueca de terror psicológico, se trata de La nueva brigada. Un serie televisiva de drama, basada en hechos reales situada en los años cincuenta.
play

La nueva brigada es la serie de mujeres policías que llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: cuál es la trama

El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales 
play

Este drama coreano es lo más visto del momento en Netflix y tiene un romance soñado: de qué se trata

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.
play

Asesino, traición y pocos capítulos: esta es la serie de Netflix que le encanta a todos

últimas noticias

Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe

Hace 12 minutos
Se conocieron los principales referentes de cada espacio.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Hace 12 minutos
El peronismo se presenta fragmentado, lejos de la unidad que mostró años atrás.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Tierra del Fuego

Hace 13 minutos
El escenario se presenta marcado por la polarización.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en La Pampa

Hace 13 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Milei partió a Estados Unidos para reunirse con Trump tras el anuncio del swap

Hace 16 minutos