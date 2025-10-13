Tiene 9 capítulos, está en Netflix y es una comedia imperdible

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos título, una flamante producción española que se estrenó el pasado 3 de octubre es una de las más populares de la N roja.
Se trata de Animal, una serie que cuenta con tan solo nueve capítulos, pero que son los suficientes para contar una historia original y divertida. Protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, esta comedia es una opción recomendada para maratonear durante el próximo fin de semana.
Creada por el madrileño Victor García León, esta serie cuenta la historia de Antón, un veterinario rural que, escaso de ingresos, acepta un trabajo en la tienda de lujo para mascotas de su sobrina Uxia. La vida del protagonista cambia por completo, a tal punto que los animales viven en mejor condición que él.
luis-zahera-animal-netflix-1046x616
Netflix: sinopsis de Animal
Un veterinario rural gallego se ve obligado a trabajar en una boutique de lujo para animales junto a su sobrina. Allí atenderá a los animales y descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será tarea fácil. Dos generaciones, dos mundos: tradición y modernidad, barro y glamour, chocan mientras intentan adaptarse a la vida del otro
Tráiler de Animal
Embed - Animal | Tráiler Oficial | Netflix España
Reparto de Animal
- Luis Zahera
- Lucía Caraballo
- Carmen Ruiz
- Antonio Durán ‘Morris’
- Sergio Abelaria
- Darío Loureiro
- Adrián Viador
- Raquel Nogueira
- Fer Fraga
- Nacho Pena