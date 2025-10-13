Tiene 9 capítulos, está en Netflix y es una comedia imperdible

De qué se trata esta flamante comedia de Netflix.

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos título, una flamante producción española que se estrenó el pasado 3 de octubre es una de las más populares de la N roja.

Se trata de Animal, una serie que cuenta con tan solo nueve capítulos, pero que son los suficientes para contar una historia original y divertida. Protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, esta comedia es una opción recomendada para maratonear durante el próximo fin de semana.

Creada por el madrileño Victor García León, esta serie cuenta la historia de Antón, un veterinario rural que, escaso de ingresos, acepta un trabajo en la tienda de lujo para mascotas de su sobrina Uxia. La vida del protagonista cambia por completo, a tal punto que los animales viven en mejor condición que él.

luis-zahera-animal-netflix-1046x616

Netflix: sinopsis de Animal Un veterinario rural gallego se ve obligado a trabajar en una boutique de lujo para animales junto a su sobrina. Allí atenderá a los animales y descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será tarea fácil. Dos generaciones, dos mundos: tradición y modernidad, barro y glamour, chocan mientras intentan adaptarse a la vida del otro

Tráiler de Animal Embed - Animal | Tráiler Oficial | Netflix España Reparto de Animal Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruiz

Antonio Durán ‘Morris’

Sergio Abelaria

Darío Loureiro

Adrián Viador

Raquel Nogueira

Fer Fraga

Nacho Pena