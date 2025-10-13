IR A
IR A

Se parece a un crimen real que no se resolvió, tiene mucho misterio y es furor en Netflix: cuál es la película del momento

Lo que al principio parece una escapada lujosa en un yate promete complicarse cuando la protagonista presencia un posible crimen.

Las Películas que llegaron a Netflix y son furor entre los usuarios

Las Películas que llegaron a Netflix y son furor entre los usuarios

Un nuevo suspense ha atrapado a la audiencia de Netflix esta semana: La mujer del camarote 10 se ha convertido en tendencia gracias a su trama inquietante, llena de misterio y giros inesperados. La película apuesta por atmósferas de suspenso clásico mezcladas con elementos psicológicos: lo real se confunde con lo posible, y lo visto podría tratarse de un error, un delirio o una conspiración.

La nueva película de Colin Farrell en Netflix está basada en la novela de Lawrence Osborne.
Te puede interesar:

Está en Netflix y es una locura de película: solo dura 100 minutos

El éxito, tanto en críticas como en espectadores, no se basa solo en el impacto visual, sino en cómo construye su narrativa: un entorno cerrado, personajes en tensión, y la incertidumbre como motor principal. Así, muchas personas le están dando play a La Mujer del Camarote 10.

Sinopsis de La mujer del camarote 10, la película que es furor en Netflix

La mujer del camarote 10 (1)

La historia se desata desde la primera noche, cuando “Lo” percibe ruidos extraños: un forcejeo y una discusión en el camarote 10, justo al lado del suyo. Al mirar por la borda, alcanza a ver cómo una mujer cae al agua.

Sin perder tiempo, alerta a la tripulación y a las autoridades sobre lo que acaba de presenciar. Sin embargo, la respuesta la deja desconcertada: aseguran que no falta ningún pasajero y que el camarote en cuestión estuvo desocupado durante todo el viaje.

Según adelanta la sinopsis oficial de la plataforma, “a bordo de un exclusivo yate por motivos laborales, una periodista presencia cómo alguien cae al mar. Pero, al no ser creída por nadie, toma la peligrosa decisión de buscar la verdad por sus propios medios.”

Tráiler de La mujer del camarote 10

Embed - La mujer del camarote 10 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La mujer del camarote 10

  • Keira Knightley: Laura Blacklock
  • Guy Pearce: Richard Bullmer
  • Hannah Waddingham: Heidi
  • David Ajala: Ben
  • David Morrissey: Thomas Heatherley
  • Paul Kaye: Danny Tyler
  • Art Malik: Dr. Robert Mehta
  • Kaya Scodelario
  • Daniel Ings
  • Gugu Mbatha-Raw
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja una producción sueca de terror psicológico, se trata de La nueva brigada. Un serie televisiva de drama, basada en hechos reales situada en los años cincuenta.
play

La nueva brigada es la serie de mujeres policías que llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: cuál es la trama

El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales 
play

Este drama coreano es lo más visto del momento en Netflix y tiene un romance soñado: de qué se trata

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.
play

Asesino, traición y pocos capítulos: esta es la serie de Netflix que le encanta a todos

Richard Armitage y Hannah John-Kamen lideran un elenco que brilla en cada episodio.
play

Está en Netflix, es una serie súper corta y te mantiene atrapado cada segundo

últimas noticias

Este encantador pueblo, situado a 90 kilómetros de Florianópolis, destaca por su belleza natural intacta y sus playas de ensueño, que lo posicionan como un lugar ideal para quienes desean unas vacaciones memorables.  

Esta playa de Brasil está a solo 90 kilómetros de Florianópolis y es un paraíso en el verano

Hace 10 minutos
El pueblo celebrará la primera edición de la Fiesta del Asado Campero el 19 de octubre.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino perfecto para disfrutar de un gran asado en los días primaverales

Hace 16 minutos
Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

Viajar a Córdoba: el pueblo que tiene los mejores sándwiches

Hace 27 minutos
Entre sus principales atractivos se destacan paseos en lancha por los arroyos cercanos, salidas de pesca recreativa, observación de aves y caminatas por la costanera.

Turismo en Argentina: el lugar poco explorado que tiene raíces europeas

Hace 38 minutos
Dónde comer los mejores churros de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer unos excelentes churros

Hace 52 minutos