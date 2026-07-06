Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

El Xokas lanzó una serie de insultos contra el seleccionado nacional durante una transmisión en vivo.

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: "Me la paso por los cojones"

El streamer español conocido como el Xokas quedó envuelto en una fuerte polémica luego de realizar una serie de comentarios contra Argentina durante una transmisión en vivo vinculada al Mundial. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de críticas por parte de usuarios argentinos en las redes sociales.

Había prometido que se iba a tatuar a Martita Fort si le conseguían una entrada para ver a la Selección y cumplió

En medio de su análisis sobre el cuadro de la Copa del Mundo, el creador de contenido lanzó una dura catarata de insultos: "En octavos, Egipto. Son unos sinvergüenzas y unos tramposos y están totalmente infantilizados los putos argentinos. Están totalmente infantilizados los cerditos argentinos".

No contento con los insultos, agarró una camiseta de la selección argentina y se la pasó por los testículos. " Esta polera argentina me la paso por los cojones. Me la paso por los cojones. Tramposos".

Si bien los comentarios fueron en línea con el humor ácido y controvertido del streaming, miles de seguidores argentinos consideraron que el español se pasó de la raya y sus declaraciones generaron enojo e indignación. El fragmento se difundió masivamente en X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios repudiaron el tono de sus palabras.

El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez , es uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana. Alcanzó la fama gracias a sus transmisiones en Twitch, donde combina videojuegos, actualidad y opiniones sobre distintos temas con un estilo directo y muchas veces polémico.

[STREAM] "Sois unos sin vergüenzas y unos tramposos": el streamer español "Xokas" se quejó de que Argentina enfrente a Egipto en octavos del Mundial, acusó a la Selección de estar "infantinizada", y se pasó una camiseta por los "cojones". https://t.co/kbRfhjfHCT pic.twitter.com/5yfrgm7onO

A lo largo de su carrera protagonizó varias controversias por sus declaraciones y por su forma de interactuar con la audiencia. Pese a ello, mantiene una enorme comunidad de seguidores en plataformas como Twitch, YouTube y otras redes sociales, donde cada una de sus intervenciones suele generar un amplio impacto.

Otras polémicas que protagonizó El Xokas

El streamer español ya estuvo envuelto en varias controversias a lo largo de su carrera. Una de las más recordadas ocurrió cuando se descubrió que utilizaba una cuenta secundaria para elogiarse a sí mismo y responder a sus críticos, una práctica por la que luego pidió disculpas públicamente.

También fue cuestionado en distintas oportunidades por sus declaraciones durante transmisiones en vivo. Sus comentarios sobre temas como el dinero, las relaciones personales, el aspecto físico y el estilo de vida de otras personas generaron fuertes debates en redes sociales y lo convirtieron en una figura tan popular como polémica dentro de la comunidad hispanohablante de Twitch y YouTube.