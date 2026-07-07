Mirtha Legrand habló sobre sus memes con Tutankamón y Cleopatra: "Me causan..." Los usuarios dejaron volar su imaginación y viralizaron memes de la diva junto a figuras emblemáticas del Antiguo Egipto. La conductora se refirió a la tendencia y además habló sobre la conversación que mantuvo con la mamá de Lionel Messi. Agregar C5N en









Mirtha habló sobre los memes tras el partido con Egipto.

Mirtha Legrand siempre se vuelve viral y, durante el partido de la Selección argentina ante Egipto por el Mundial 2026, no fue la excepción: los usuarios compartieron varios memes en los que se podía ver a la diva de los almuerzos junto a Cleopatra y Tutankamón. ¿Qué dijo la conductora sobre las imágenes?

Se sabe que Mirtha está muy bien informada con respecto a lo que sucede en el país. En este sentido, la conductora, que está cerca de cumplir los 100 años, habló con varios programas este martes y se mostró divertida al referirse a los memes que compartieron los usuarios durante el duelo entre Argentina y Egipto.

En una entrevista con TN, la periodista le consultó sobre los memes que se viralizaron y, lejos de enojarse, la conductora de La Mesaza se lo tomó con humor. "Sí, vi muchos memes que me hicieron y me causan mucha gracia. No los vi a todos pero sé que estoy con Cleopatra y Tutankamón; todo eso me hace gracia. Lo importante es que nos ha unido bastante a los argentinos este campeonato. Miro todos los partidos completos y me encanta", expresó emocionada.

Créditos: redes sociales. Mirtha habló con Celia Messi y reveló que quiere al plantel completo en su mesa Además de contar lo que sintió tras ver los memes, reveló que tuvo una extensa charla con Celia Messi, la madre de Lionel. "Hablé por teléfono con Celia y la felicité. Nos queremos mucho. Al final del partido terminé llorando. Messi es un genio y nació para esto. Voy a confesar que lloré con las lágrimas de Messi. Me daba pena que tuvieran que volver a Buenos Aires; lloré por ellos", relató con tono emocionante.

Créditos: redes sociales. La diva también aprovechó para contarle al piso que no tiene cábalas a la hora de mirar los partidos. "No tengo cábalas y no soy una experta en fútbol, pero los 10 minutos finales fueron fabulosos. Con el penal de Messi sufrí muchísimo y creo que él también lo sufrió. Eso se lo comenté a la mamá por teléfono", reveló.