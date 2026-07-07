7 de julio de 2026 Inicio
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Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

El creador de contenido, reconocido por su fanatismo por el astro portugués, protagonizó uno de los momentos más comentados de la Copa del Mundo. Su reacción tras la eliminación del combinado luso no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Por
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.

  • El streamer conmovió a las redes tras la derrota de Portugal.
  • Su reacción por la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo se volvió viral.
  • El influencer siguió el partido desde el estadio y no pudo contener las lágrimas.
  • Las imágenes recorrieron las redes sociales en cuestión de minutos.
  • El momento coincidió con el emotivo adiós de CR7 a la Copa del Mundo.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción en la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: la eliminación de Portugal del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo y tuvo como protagonista inesperado a un reconocido influencer.

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El joven estadounidense IShowSpeed, reconocido mundialmente por su fanatismo por el astro portugués, fue captado llorando desconsoladamente luego de la derrota de la selección portuguesa ante España. El seleccionado luso cayó 1-0 frente a España en los octavos de final y quedó afuera de la competencia. El encuentro tenía un significado especial porque todo indicaba que podía ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo con su selección, una situación que generó una enorme emoción entre sus seguidores.

Speed, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., estuvo presente en el Estadio Dallas para acompañar al delantero lusitano. Durante el partido lució una camiseta del elenco luso con el número 17, una de las camisetas que utilizó Cristiano Ronaldo en sus primeros años con el combinado nacional.

Cómo fue el momento viral del streamer en la eliminación de Cristiano Ronaldo

Una vez finalizado el encuentro, las cámaras captaron al streamer visiblemente afectado por el resultado. Mientras Cristiano Ronaldo también mostró su tristeza dentro del campo de juego, Speed no pudo contener las lágrimas desde la tribuna.

El momento se volvió viral rápidamente cuando el influencer continuó llorando en los pasillos internos del estadio. En las imágenes que circularon en redes sociales se lo vio tirado en el piso, completamente abatido por la despedida mundialista de su máximo ídolo. La reacción generó miles de comentarios entre los usuarios, quienes destacaron la pasión del streamer por el futbolista portugués y la intensidad con la que vive cada partido de Cristiano.

La derrota ante España también marcó un momento de gran impacto para el cinco veces ganador del Balón de Oro. El delantero había anunciado que el Mundial 2026 sería probablemente su última participación en una Copa del Mundo, por lo que la eliminación tuvo un significado especial. Tras el pitazo final, el exjugador del Real Madrid, quedó solo en el campo de juego, visiblemente emocionado por el resultado. La imagen del deportista con lágrimas en los ojos recorrió el mundo y se convirtió en una de las postales del torneo.

Con esta eliminación, Portugal se despidió de la competencia y la leyenda del fútbol portugués cerró una etapa histórica con su selección, mientras sus fanáticos, como IShowSpeed, reflejaron la emoción de una generación que acompañó cada uno de sus momentos.

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