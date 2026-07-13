13 de julio de 2026 Inicio
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"El primer paso es escuchar", Sergio Uñac lanzó un spot en clave electoral y cuestionó a Javier Milei

El senador lanzó el video "Somos Argentina" en sus redes sociales y apuntó: "Mientras algunos eligen el grito y la confrontación, nosotros elegimos escuchar a los argentinos que todos los días trabajan, producen y sostienen el país".

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Sergio Uñac en Santiago del Estero.

Sergio Uñac en Santiago del Estero.

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El senador sanjuanino Sergio Uñac ya había anunciado su intención de ser candidato a presidente por el peronismo hace dos meses e inició una recorrida por todo el país en consonancia con esa propuesta. Hace una semana lanzó el video Somos Argentina en sus redes sociales para explicar el motivo de sus viajes: "El primer paso es escuchar".

Patricia Bullrich, senadora y exministra de Seguridad de Javier Milei.
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"Mientras algunos eligen el grito y la confrontación, nosotros elegimos escuchar a los argentinos que todos los días trabajan, producen y sostienen el país", remarcó el dos veces gobernador de San Juan diferenciándose, sin mencionarlo, del presidente Javier Milei.

De acuerdo a su entorno, la pieza audiovisual "marca el inicio de una nueva etapa de posicionamiento nacional". En ella se observan personas de distintas edades, profesiones, oficios y regiones que, vistiendo la camiseta argentina, representan la diversidad del país a través de sus historias.

El video rescata valores como el trabajo, la producción, la educación, el esfuerzo y el sentido de pertenencia, proponiendo una mirada positiva sobre la identidad nacional. Somos Argentina es la primera de una serie de producciones audiovisuales que acompañarán esta nueva etapa y abordarán distintos desafíos vinculados al desarrollo del país, con una narrativa enfocada en el federalismo, la producción, el trabajo y la construcción de acuerdos.

Uñac en los últimos meses profundizó una agenda de alcance nacional recorriendo distintas regiones para conocer de primera mano la realidad económica y social de cada provincia, con especial atención a las economías regionales y al interior productivo. El legislador registró en video y compartió su proceso en sus redes sociales.

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Cómo anunció Sergio Uñac su candidatura presidencial

"He tomado una decisión personal y es ser candidato", afirmó Uñac en el canal de streaming Blender hace dos meses y aseguró: "Hay gente de peso que acompaña la decisión". El senador planteó que al peronismo "le hace falta discutir nueva conducción".

Dentro del espacio opositor, las intenciones del sanjuanino de convertirse en el próximo presidente se conocieron a finales de marzo. La presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, se comunicó con él para felicitarlo por la carta que hizo llegar a la sede central con la propuesta de realizar una interna cerrada en 2027.

El exgobernador explicó: "Con una presidenta del partido con la situación judicial, que obviamente tiene una inhabilitación perpetua, el peronismo tiene que proponer discusión y conducción".

Uñac remarcó que el desafío para las próximas elecciones es lograr "una discusión de ideas" en vez de personas y planteó que su visión es la de "un peronismo de soluciones, no que plantee problemas".

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