Pasó por Gran Hermano y anticipó quién ganará el reality en 2026

Una exhermanita eligió al participante que está camino a coronarse y explicó por qué cree que tiene el perfil ideal para llegar a la final del programa.

Uno de los integrantes de la casa fue catalogado como el "máximo favorito" a ganar el premio.

La ex participante Daniela de Lucía , coach ontológica y escritora que formó parte de Gran Hermano Generación Dorada , sorprendió al revelar públicamente quién considera que tiene mayores posibilidades de convertirse en el ganador de la edición 2026.

La encuesta que no falla nunca anticipó quién se va a ir de Gran Hermano este lunes 13 de julio

Ya fuera de la casa y con una mirada más amplia sobre la competencia, aseguró que su análisis no responde únicamente al cariño personal, sino a la estrategia que observa en el juego de los participantes. Sus declaraciones reavivaron el debate entre los seguidores del reality, justo cuando el programa entra en una etapa decisiva.

En una entrevista concedida este lunes, Daniela fue consultada sobre quién le gustaría que levantara el premio mayor y respondió sin dudar. "¿Quién me gustaría que gane Gran Hermano Generación Dorada? ¡Qué pregunta! Te puedo decir mis favoritos: Pincoya y Juani Car" , comenzó diciendo. Sin embargo, enseguida dejó en claro cuál es su principal candidato y explicó que, pese a haber bajado el perfil en las últimas semanas, sigue siendo uno de los jugadores más sólidos del reality.

La exhermanita profundizó su análisis sobre Juani Car, a quien comparó incluso con su propia forma de jugar dentro de la casa. "Juani Car me hace acordar mucho a mi juego porque es muy estratégico, sabe defenderse y cuando hay que ponerse, va para adelante. Pero cuando no hay una pelea o no hay alguien que lo ataque, él está conviviendo en esa casa en armonía" , expresó.

Para Daniela, esa combinación entre estrategia, bajo perfil y capacidad para convivir sin generar conflictos innecesarios representa una de las fórmulas más efectivas para llegar a la final.

Finalmente, Daniela redobló la apuesta y dejó una definición que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del programa. "Además, lo hace generando armonía entre los demás, porque es muy buena onda. Siento que es muy buen jugador y que tiene muchas chances de ganarlo", concluyó, ubicando a Juani Car como su máximo favorito para conquistar Gran Hermano Generación Dorada.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 13 de julio, según las encuestas

A pocas horas de una nueva gala de eliminación, las encuestas informales que circulan en redes sociales comenzaron a marcar una tendencia entre los nueve participantes que permanecen en placa. Como ocurre cada semana, estos sondeos no tienen validez oficial, aunque históricamente han logrado anticipar varios resultados del reality. Con el voto negativo vigente, la atención está puesta en quién acumula el mayor nivel de rechazo antes del cierre de la votación.

De acuerdo con el relevamiento difundido por GH Encuestas en la red social X, Solange "Sol" Abraham aparece como la principal candidata a abandonar la casa al reunir el 27% de los votos negativos. Detrás de ella se ubica Luana Fernández, con el 21%, una diferencia que mantiene abierta la definición y alimenta el suspenso de cara a la gala que conducirá Santiago del Moro.

La captura del posteo en X de GH Encuestas. Redes sociales

La placa de nominados está integrada por Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia. Al tratarse de una eliminación mediante voto negativo, el público debe elegir quién quiere que abandone la competencia, una modalidad que suele favorecer cambios de tendencia impulsados por las campañas de los distintos fandoms en redes sociales.