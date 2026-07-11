La famosa conductora que se separó de su pareja y descubrió una infidelidad: "Hay tercera en discordia" La ruptura se dio a conocer un mes atrás y comenzaron los rumores sobre un posible engaño. “Se enteró”, contaron. Agregar C5N en









Se separó y descubrió una infidelidad. Imagen generada con IA.

La conductora Juana Viale tenía una relación con el deportista Yago Lange, una pareja que había logrado mantener el perfil bajo durante toda su relación. Sin embargo, todo se terminó y los motivos de la relación habrían sido más que desgaste.

"Todos hablan de la confirmación de la separación, pero también de que en los últimos días se habría enterado, al parecer, que había una tercera en discordia", contó. Pablo Layus en Primicias Ya.

Con esta versión, toma fuerza la hipótesis de que el verdadero motivo de la ruptura habría sido la aparición de una tercera persona en la relación y no las complicaciones de agenda que se mencionaron inicialmente.

Fue en ese momento cuando Layus comenzó a profundizar en la información y dejó entrever que la infidelidad vino de parte de Yago. "Esto habría motivado a que los viajes, que no coincidían, que tenía muchas cosas para hacer… Bueno, no tenía tantas cosas para hacer. Mejor dicho, sí, pero no con Juana", lanzó con cierta picardía.

El coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales El coqueteo entre Juanita Viale y Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, desató un gran revuelo en redes sociales y generó incomodidad entre los invitados de la mesaza. La complicidad, los gestos, las miradas y los toqueteos provocaron tanto indignación como admiración, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. "Los dejamos solos", dijo Jimena Monteverde al ver que tanto ella como Rafael Ferro eran ignorados completamente por la conductora del programa.