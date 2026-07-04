Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada" El periodista analizó el desembarco del hombre del PRO en la Jefatura de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni en medio de denuncias por corrupción y una defensa cerrada del Presidente. Por Agregar C5N en









El conductor analizó la actualidad del país en TVR. Captura de pantalla C5N

Fernando Borroni analizó la salida de Manuel Adorni, que se fue del Gobierno acorralado por las denuncias de corrupción y pese a la defensa de Javier Milei. Tras el alejamiento del exjefe de Gabinete, evaluó el ingreso de Diego Santilli, un hombre del PRO, y aseguró que "no va a cambiar nada" en cuanto al rumbo de la Casa Rosada.

El periodista estuvo como invitado en TRV, este sábado en C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, donde detalló los casos de corrupción que enfrenta el Gobierno: "La corrupcion en este país, sin generalizar, se evalúa según quién sea el corrupto que la cometa".

Agregó: "Indignó (Manuel) Adorni más que la causa $LIBRA, que el 3% de Karina Milei, porque era un chanta. Nos robó un chanta, era grotesco y mediocre; y nos habló, cada vez que lo hizo, por arriba del hombro".

El conductor subrayó sobre Santilli que "no va a cambiar nada en el Gobierno". "Al lado de Frankestein todos somos lindos", ironizó, y señaló que el nuevo jefe de Gabinete "es un hombre que siempre saltó de un lado a otro".

Borroni reflexionó sobre el momento de quiebre político que vive el país: "De un lado o del otro siempre estamos discutiendo nombres, y hay que discutir el modelo. Hoy la clase política, la clase judicial, volvió como tal. Hay sectores que se nuclean con intereses en común y que hoy manean a la Argentina".