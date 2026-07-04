Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Fernando Borroni analizó la salida de Manuel Adorni, que se fue del Gobierno acorralado por las denuncias de corrupción y pese a la defensa de Javier Milei. Tras el alejamiento del exjefe de Gabinete, evaluó el ingreso de Diego Santilli, un hombre del PRO, y aseguró que "no va a cambiar nada" en cuanto al rumbo de la Casa Rosada.
El periodista estuvo como invitado en TRV, este sábado en C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, donde detalló los casos de corrupción que enfrenta el Gobierno: "La corrupcion en este país, sin generalizar, se evalúa según quién sea el corrupto que la cometa".
Agregó: "Indignó (Manuel) Adorni más que la causa $LIBRA, que el 3% de Karina Milei, porque era un chanta. Nos robó un chanta, era grotesco y mediocre; y nos habló, cada vez que lo hizo, por arriba del hombro".
El conductor subrayó sobre Santilli que "no va a cambiar nada en el Gobierno". "Al lado de Frankestein todos somos lindos", ironizó, y señaló que el nuevo jefe de Gabinete "es un hombre que siempre saltó de un lado a otro".
Borroni reflexionó sobre el momento de quiebre político que vive el país: "De un lado o del otro siempre estamos discutiendo nombres, y hay que discutir el modelo. Hoy la clase política, la clase judicial, volvió como tal. Hay sectores que se nuclean con intereses en común y que hoy manean a la Argentina".
"La derecha es un monstruo que sabe cambiar de ropaje", subrayó, y resaltó que "construyeron al 'loquito' Milei y ahora empiezan a construir los nuevos nombres porque la forma del Gobierno está agotada".