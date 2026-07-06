6 de julio de 2026 Inicio
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Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

La artista se refirió al supuesto vínculo sentimental y aclaró cómo surgieron las versiones que la involucraron con el rugbier.

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Una reconocida intérprete de cumbia fue involucrada con un deportista nacional.

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La cantante de música tropical Karina La Princesita decidió poner fin a las especulaciones y habló públicamente sobre las versiones que durante las últimas semanas la vincularon sentimentalmente con el rugbier Mateo Carreras, integrante de Los Pumas.

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La artista fue abordada por la prensa a la salida de una grabación y respondió de manera directa a las consultas, luego de que el tema cobrara fuerza tras las declaraciones de El Polaco en televisión. La noticia se convirtió este lunes en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino.

El origen de los rumores se remonta a marzo, cuando el periodista Pepe Ochoa aseguró que la cantante y el jugador habían sido vistos juntos durante un partido de básquet en Miami, donde, según su relato, se mostraron "muy acaramelados". Aquella versión fue replicada por distintos medios, aunque ninguno de los dos protagonistas la confirmó públicamente.

La polémica volvió a instalarse después de que El Polaco afirmara en La Noche de Mirtha que su expareja estaba nuevamente en pareja. Esa declaración disparó nuevas especulaciones y motivó que los cronistas le preguntaran directamente a Karina sobre su presente sentimental y sobre el supuesto vínculo con el wing tucumano que actualmente juega en el Aviron Bayonnais, de Francia.

Lejos de alimentar las versiones, la cantante eligió responder con humor, pero también con firmeza. Sus declaraciones buscaron despejar cualquier duda y dejaron un mensaje contundente respecto de los trascendidos que circularon durante los últimos meses, marcando distancia entre los rumores mediáticos y su realidad personal.

Qué dijo Karina La Princesita sobre el rumor de romance con un jugador de Los Pumas

Consultada por los dichos de El Polaco, Karina respondió entre risas: "Yo no sé, no lo entiendo a El Polaco". Luego recordó que no es la primera vez que su expareja habla públicamente sobre su vida privada sin consultarla. "Me acuerdo de una relación que tuve, yo no lo decía y él lo dijo en televisión. Hizo un vivo en su casa para decir: 'Sí, Karina está de novia'. Bueno, El Polaco es así, no te podés enojar", expresó ante las cámaras de Infama.

La artista también reveló que las declaraciones sorprendieron incluso a Sol, la hija que tiene con el cantante. "Ella me preguntó: '¿Pasó algo en tu vida que yo no sé para que papá diga esto?'. Y no, no sabemos. El Polaco es así", contó, dejando en evidencia que ni siquiera su entorno conocía la supuesta relación de la que hablaban los medios.

Karina La Princesita negó los rumores de supuesto vínculo con Mateo Carreras.

Karina La Princesita negó los rumores de supuesto vínculo con Mateo Carreras.

Cuando los periodistas le preguntaron específicamente por Mateo Carreras, Karina fue categórica y negó cualquier vínculo sentimental. "No es un Puma. Se los juro que no", respondió entre risas. Además, explicó que ya atravesó situaciones similares. "Me pasó otras veces que inventan romances con gente que no tengo ni idea de quién es. Algunos ni los conozco y ni siquiera crucé mensajes", sostuvo, desmintiendo las versiones que circulaban desde marzo.

Finalmente, descartó haber mantenido cualquier tipo de contacto con el rugbier después de que estallaran los rumores. "No, tampoco me escribió. Ya me pasó con otras personas y jamás nadie me manda un mensaje para decirme 'mirá lo que están diciendo'. Ni yo lo hago tampoco", afirmó. Antes de retirarse, dejó la frase que terminó de cerrar el tema: "No hay nada".

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