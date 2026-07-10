Guerra del rating: el programa que buscará darle pelea a Mirtha Legrand El ciclo de entrevistas más icónico de los sábados vuelve a la pantalla con su conductor histórico y una nueva puesta de escena. Su llegada vuelve a activar uno de los duelos más atractivos de la televisión abierta argentina. Agregar C5N en









Para el debut de la nueva etapa, ya trascendieron algunos de los nombres que participarían del primer programa. Redes sociales

PH: Podemos Hablar vuelve a Telefe después de casi tres años de ausencia y lo hace directamente al horario central de los sábados, la misma franja en que se emite La noche de Mirtha por El Trece. Andy Kusnetzoff regresará al frente del ciclo con una propuesta que, según el propio canal, promete "un punto de encuentro, muchas historias y esa charla que estabas esperando".

El regreso fue confirmado oficialmente por Telefe a través de un breve adelanto en pantalla y redes sociales, aunque el canal aún no anunció la fecha exacta de estreno. Todo indica que el programa volverá en agosto, una vez finalizado el Mundial 2026, ya que Kusnetzoff se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del torneo para DGO.

Con su vuelta, el ciclo producido por Kuarzo reeditará uno de los duelos por el rating más seguidos de la televisión abierta. Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand volverán a competir mano a mano los sábados a la noche, como ocurrió durante varias temporadas antes de que el programa se despidiera el 30 de diciembre de 2023 con una mesa integrada por Martín Bossi, Mariana Arias, Sofía Martínez, Matías Bagnato y Romina Pereiro.

Todo lo que se sabe sobre el regreso de PH: Podemos Hablar La nueva temporada conservará el formato que convirtió al ciclo en un clásico de los sábados, pero llegará con una escenografía renovada y nuevos segmentos. El tradicional "punto de encuentro", la dinámica inicial en la que los invitados avanzan al centro del estudio cuando se sienten identificados con una consigna, se mantendrá como el corazón del programa.

Desde su debut en 2017, PH acumuló 234 emisiones a lo largo de siete temporadas y reunió a más de mil invitados, entre los que se destacaron actores, músicos, deportistas, periodistas y políticos que pasaron por el estudio y compartieron historias que generaron confesiones, cruces inesperados y momentos que se volvieron virales.

Entre los más recordados figuran la entrevista a Thelma Fardin luego de su denuncia por acoso a Juan Darthés, la emoción de Benjamín Vicuña al hablar de la muerte de su hija Blanca y los relatos de L-Gante sobre su vida antes de la fama. Redes sociales Para el debut de la nueva etapa, ya trascendieron algunos de los nombres que participarían del primer programa: Abel Pintos, Paula Chaves, Damián Betular, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, una combinación pensada para captar tanto al público histórico del ciclo como a las nuevas audiencias.