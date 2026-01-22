La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar El Ministerio Público Tutelar alertó a la conductora para que no siga ventilando intimidades y ponga en riesgo la revinculación familiar de sus hijas menores. + Seguir en







Los mediáticos fueron advertidos por la filtración de los chats de conversaciones privadas. Redes sociales

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats privados con su exmarido Mauro Icardi en redes sociales, ya que no solo deja expuestas a sus hijas, sino que se trata de conversaciones que forman parte del expediente judicial.Como consecuencia, ya se estarían evaluando sanciones contra la empresaria.

En las conversaciones, la conductora de MasterChef Celebrity ataca a la actual mujer del futbolista, Eugenia "China" Suárez, y habla también de las menores, por lo que el Ministerio Público Tutelar (MPT) tomó nota de los mensajes que la conductora ventiló públicamente.

El organismo que se encarga de velar por las menores, Francesca e Isabella, cuya tutela está en disputa en los tribunales de Argentina, tomó nota del tema y ya informó de lo ocurrido al juez Adrián Hagopián.

Los chats de Wanda Nara con Mauro Icardi en las redes Redes sociales En este sentido, la panelista de Intrusos, en América, Paula Varela, detalló que los famosos tienen un chat grupal "oficial" con la licenciada Mattera, del MPT, para avanzar en un entendimiento por la protección de las menores. "Ellos no tienen comunicación solos", aclaró. El pedido de la profesional para los padres es que las peleas públicas no deshagan los avances logrados con las niñas.