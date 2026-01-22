IR A
La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar

El Ministerio Público Tutelar alertó a la conductora para que no siga ventilando intimidades y ponga en riesgo la revinculación familiar de sus hijas menores.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats privados con su exmarido Mauro Icardi en redes sociales, ya que no solo deja expuestas a sus hijas, sino que se trata de conversaciones que forman parte del expediente judicial.Como consecuencia, ya se estarían evaluando sanciones contra la empresaria.

En las conversaciones, la conductora de MasterChef Celebrity ataca a la actual mujer del futbolista, Eugenia "China" Suárez, y habla también de las menores, por lo que el Ministerio Público Tutelar (MPT) tomó nota de los mensajes que la conductora ventiló públicamente.

El organismo que se encarga de velar por las menores, Francesca e Isabella, cuya tutela está en disputa en los tribunales de Argentina, tomó nota del tema y ya informó de lo ocurrido al juez Adrián Hagopián.

Los chats de Wanda Nara con Mauro Icardi en las redes

En este sentido, la panelista de Intrusos, en América, Paula Varela, detalló que los famosos tienen un chat grupal "oficial" con la licenciada Mattera, del MPT, para avanzar en un entendimiento por la protección de las menores. "Ellos no tienen comunicación solos", aclaró. El pedido de la profesional para los padres es que las peleas públicas no deshagan los avances logrados con las niñas.

Además, según Varela, el MPT estaría evaluando tomar otras medidas contra Wanda Nara tras las filtraciones, algo que no estaba permitido. Además de informar al juez Hagopián, responsable de la causa, tendría previsto denunciar a la conductora en febrero, cuando se levante la feria judicial.

