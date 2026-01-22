Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic La conductora se metió en la polémica por los inconvenientes en las grabaciones sobre la historia de su vida. "Es excepcional", reconoció. + Seguir en







La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción. Redes sociales

La serie sobre la vida de Moria Casán se vio envuelta en una interna entre Cecilia Roth y sus colegas, ya que la protagonista de la biopic suele llegar tarde al rodaje, según trascendió.

La One salió al cruce de estos comentarios y defendió a la reconocida actriz, que personifica a la conductora en una etapa de su vida: "Es excepcional, prestigiosa y número uno total”, dijo ante la prensa.

La famosa puso paños fríos a las peleas y por el contrario salió a bancar a la "chica Almodóvar", y elogió a la producción del proyecto de Netflix: "Hubo ahí una cosita, un día se complicó con un horario y eso en las filmaciones se complica un poco”, aseguró.