Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

La conductora se metió en la polémica por los inconvenientes en las grabaciones sobre la historia de su vida. "Es excepcional", reconoció.

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.

La serie sobre la vida de Moria Casán se vio envuelta en una interna entre Cecilia Roth y sus colegas, ya que la protagonista de la biopic suele llegar tarde al rodaje, según trascendió.

La pareja tiene diferencias irreconciliables aunque siguen juntos por sus hijas.
La One salió al cruce de estos comentarios y defendió a la reconocida actriz, que personifica a la conductora en una etapa de su vida: "Es excepcional, prestigiosa y número uno total”, dijo ante la prensa.

La famosa puso paños fríos a las peleas y por el contrario salió a bancar a la "chica Almodóvar", y elogió a la producción del proyecto de Netflix: "Hubo ahí una cosita, un día se complicó con un horario y eso en las filmaciones se complica un poco”, aseguró.

La tensión extrema que rodea a la biopic de Moria

Entre los rumores de tensión que rodea a la biopic de Moria Casán, trascendió desde adentro del rodaje que hubo una serie de inconvenientes con la actriz Cecilia Roth por sus retrasos. Tanto que en vez de empezar como estaba estimado a primera hora del día todo transcurre después del mediodía, y que esta modalidad de la artista es recurrente y generó el recelo de parte del elenco de la producción de Netflix. Además, la tildan de "aires de superioridad" y algunos desplantes tanto a los productores como al equipo técnico.

