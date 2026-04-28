Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos: el anillo del millón de dólares y cómo se enamoraron

La estrella del cine mostró un diamante enorme en su dedo anular luego de ocho meses saliendo con el cantante pop que formó parte de One Direction. Cómo comenzó su historia y el compromiso previo de la actriz.

Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron después de ocho meses de noviazgo y la actriz se mostró en Nueva York con un anillo de diamantes valuado en un millón de dólares . El primer rumor de compromiso lo hizo circular PageSix la última semana de parte de un amigo cercano de Kravitz, People lo confirmó este lunes y el Daily Mail difundió las fotos de la joya en su mano.

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"El anillo de Zoe parece ser un diamante ovalado de diez quilates engarzado en oro amarillo ", explicó al medio inglés un empleado de The Diamond Bank, una tienda de Los Ángeles, y estimó: "Probablemente fue hecho a medida y cuesta alrededor de u$s1 millón . Está engastado en bisel, lo cual es popular en estos días".

Según trascendió, la propuesta de casamiento fue "anticuada y romántica". " Está locamente enamorada de él ", aseguró una persona cercana y agregó que Styles la "apoya de una manera hermosa y amable".

" Él está completamente enamorado. Saltaría desde un precipicio por ella. Kravitz está en una nube y nadie en su círculo se sorprendió ", habían afirmado la última semana en el entorno del cantante. Según publicó People, la pareja compartió la noticia primero con "un círculo pequeño" de personas cercanas.

En agosto de 2025 empezaron a mostrarse juntos por las calles de Europa y Estados Unidos y allegados a la pareja fueron informando a distintas revistas cómo evolucionaba la relación.

Cómo empezó la historia entre Harry Styles y Zoë Kravitz

Al intérprete de Harry's House y la actriz de Batman se los vio juntos por primera vez en Roma, caminando abrazados. Al día siguiente estaban en Londres y fueron vistos besándose en el restaurante Rita’s. Habían viajado a la ciudad británica por la promoción de Atrapado robando, la última película de la actriz.

"Harry ha estado pasando tiempo con ella durante la gira de prensa", le informó una fuente a la revista People. Una semana más tarde se mostraron paseando de la mano por Nueva York, específicamente Brooklyn y Manhattan. En esta última locación, Styles almorzó con el padre de su novia, el histórico músico Lenny Kravitz.

"Durante el fin de semana, Harry se reunió con el padre de Zoë para almorzar. Todos parecían estar pasándoselo genial. Además, ella le ha estado presentando a Harry a sus amigos. Esto es más que algo casual", había asegurado un allegado a la pareja mientras destacaba que ambos tenían "mucha química, mucho de qué hablar y parecen estar divirtiéndose juntos".

El último compromiso de Zoë Kravitz

La artista estuvo comprometida con Channing Tatum. El actor le propuso matrimonio en octubre de 2023, pero un año después la pareja canceló el compromiso después de que "se dieron cuenta de que estaban en etapas diferentes de la vida", según declaró un allegado de ambos a People.

Tatum compartió un poema en la historias de Instagram luego de que se viralizara el compromiso entre su ex y el cantante de One Direction. "Mi cerebro y mi corazón se divorciaron hace una década, buscando quién tenía la culpa de lo grande que se ha vuelto el desastre en el que me he convertido. Con el tiempo, ya no podían estar en la misma habitación", se leía en la imagen de fondo blanco y letras negras junto a un pedido de lectura del protagonista de Magic Mike.

Channing Tatum Instagram La historia de Channing Tatum tras el anuncio de casamiento de Harry Styles y Zoë Kravitz.

"Ahora mi cabeza y mi corazón comparten la custodia de mí. Me quedo con mi cerebro durante la semana y mi corazón me tiene los fines de semana. Nunca se hablan el uno al otro", continúa el poema y finaliza: "Últimamente he pasado mucho tiempo con mis entrañas, que actúan como mi terapeuta no oficial".

El último domingo, 24 horas antes de la confirmación del compromiso entre Harry y Zoë, el actor cumplió 46 años.