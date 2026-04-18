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Wanda Nara adelantó que habrá beso con Maxi López en su nueva serie

La conductora adelantó algo de lo que sucederá en la ficción "Triángulo amoroso" y sorprendió al confirmar que recreará un encuentro romántico con su ex. La esperada producción promete repasar los momentos más calientes de su historia.

Wanda Nara adelantó detalles de su nueva serie.

Wanda Nara adelantó detalles de su nueva serie.

lanacion.com / diariopopular.com.ar

Wanda Nara volvió a hacer de las suyas y revolucionó las redes al ratificar que protagonizará un beso con Maxi López dentro de la serie que recrea su biografía. La empresaria reveló esta novedad mediante un video viral, en el que colabora con una marca de detergentes, y brindó detalles de parte del contenido de este proyecto pensado exclusivamente para plataformas móviles.

Además, en algunos de los clips se la pudo ver interactuando con Wanda Nara en un clima distendido, lo que refuerza la idea de que la serie combinará ficción con elementos de la vida real. 
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Se filtró la primera foto de Wanda Nara y Maxi López en su nueva novela

Triángulo amoroso, la producción de formato vertical, tendrá drama, polémicas inspiradas en la vida de la modelo y mucho humor. El guion incluirá el escándalo amoroso donde aparece un personaje que hace alusión a la China Suárez, lo que garantiza tensión y entretenimiento para los espectadores.

En el divertido encuentro que la marca de detergentes compartió en su cuenta de TikTok, Wanda hace pasar a su casa al personaje de "La Gotita". La conductora le agradece su visita y le hace consultas sobre momentos de su vida que estarán en la serie. "Lo de la Ferrari, ¿rinde?", fue la primera pregunta de la diva y, por los gestos de su invitada, ella misma se respondió entre risas: "Ya es pasado. Un poco vintage".

El momento más intrigante llegó cuando Wanda expuso otra posible escena en su nueva aventura como actriz. "En el final de la serie quieren que le dé un beso a Maxi, ¿rinde?", consultó a "La Gotita", quien se tapó los ojos mientras la mediática, filosa como siempre, chicaneó al exfutbolista: "Porque él obvio que se debe morir de ganas", y dejó entrever que sí habrá contacto con López.

La primera foto de Wanda Nara y Maxi López en el set

Wanda Nara publicó una imagen desde el detrás de escena de su nueva novela Triángulo amoroso y causó furor en las redes sociales. En la fotografía se observa a los protagonistas muy sonrientes y relajados, en una complicidad absoluta que no pasó desapercibida para ninguno de sus seguidores.

Maxi López y Wanda Nara

"El galán", escribió la empresaria al etiquetar a su antiguo esposo en el posteo que generó repercusiones por su pasado de ambos. Ambos trabajan juntos en una historia basada en su propio vínculo personal y compartirán set de grabación con Yanina Latorre como parte del elenco estelar.

La controversial presencia de la China Suárez en la serie será interpretada por Débora Nishimoto bajo el nombre ficticio de Valeria. La actriz interpretó a Mei Huang, "La China", en la serie Envidiosa. En esa exitosa producción también actuó como la tercera en discordia entre los personajes de Esteban Lamothe y Griselda Siciliani.

Pachu Peña será el abogado de Maxi López y Georgina Barbarossa la representante legal de Wanda. Eugenia Guerty aparecerá como directora dentro de la ficción y Clara Kovacic interpretará a Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López. En la arista deportiva, Lautaro Rodríguez aparecerá como un futbolista europeo y Lucas Spadafora en el rol de Tony.

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