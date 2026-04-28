Nueva regla en el fútbol: los jugadores que se tapen la boca para hablar con un rival podrán ser expulsados Las nuevas normativas de la FIFA regirán a partir del Mundial 2026. La decisión surgió a raíz del conflicto por discriminación entre el brasileño Vinícius Junior y el argentino Gianluca Prestianni. Por + Seguir en







El momento en el que Prestianni insultó a Vinícius Junior.

El International Football Association Board (IFAB) aprobó este martes en Vancouver, Canadá, dos modificaciones al reglamento del fútbol que sancionan con expulsión a los jugadores que se tapen la boca al discutir con un adversario. La decisión surgió a raíz del conflicto por discriminación entre el brasileño Vinícius Junior y el argentino Gianluca Prestianni.

Las nuevas reglas entrarán en vigencia a partir de la Copa del Mundo de 2026. A discreción del organizador del torneo, el árbitro principal tendrá la facultad de mostrar la tarjeta roja de forma directa ante este tipo de conductas antideportivas en la cancha.

El origen de la medida se remonta al partido del 17 de febrero por la Champions League. En aquel encuentro, Prestianni ocultó sus labios con la camiseta y emitió un insulto de carácter homofóbico contra Vinícius, situación que motivó la salida del brasileño del terreno de juego.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsó esta sanción ante la imposibilidad de descifrar las palabras ocultas. "Si un jugador se tapa la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado", sentenció el dirigente, y agregó que "debe existir la presunción de que dijo algo que no debería haber dicho, de lo contrario no habría tenido que taparse la boca".

El segundo cambio autoriza a los jueces a expulsar a cualquier protagonista que abandone la cancha como forma de queja ante un fallo. La norma alcanza a los miembros del cuerpo técnico que inciten a sus jugadores a retirarse, con la consecuente pérdida del partido para el equipo infractor.

La entidad rectora comunicará estas alteraciones a las 48 selecciones clasificadas para el próximo Mundial durante las semanas venideras. En paralelo, la UEFA solicitó a la FIFA la extensión a nivel mundial de la suspensión que recae sobre Prestianni a causa de su falta.